El CSIC creará un centro "de excelencia" de tecnologías cuánticas, con una sede de 3.500 m2 en Madrid

El CSIC creará un Centro de Ciencia y Tecnologías Cuánticas (CCTC), según ha el organismo estatal este jueves en la presentación de su Estrategia de Ciencias y Tecnologías Cuánticas 2025-2030. "Queremos que se convierta en un centro de referencia, de excelencia", ha anunciado el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, José María Martell.

Para este centro, el organismo estatal está renovando el antiguo Instituto Cajal como sede, un edificio de cuatro plantas de 3.500 metros cuadrados (m3) en Madrid. "De aquí a unos años veremos una sede física, por el momento los científicos están en los institutos que los acogen", ha especificado Martell.

A su vez, el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC ha destacado que el organismo estatal ha abierto durante los últimos años un total de 13 plazas de Científico Titular y dos de Investigador Científico perfiladas en tecnologías cuánticas. En este sentido, ha apuntado a que la próxima Oferta de Empleo Público 2024-2025 cuenta a su vez con varios perfiles pensados para captar investigadores que puedan fortalecer el ecosistema científico del organismo con nuevas líneas y enfoques.

Según ha explicado, este centro nace para tener una estructura "estable y específica" dentro del CSIC y posiciona al organismo estatal "en el panorama nacional e internacional" de las tecnologías cuánticas "como actores relevantes". "Con esto, todo el CSIC sale ganando", ha recalcado.

El centro buscará liderar el despliegue de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, fomentar la investigación de excelencia, la transferencia tecnológica, la atracción de talento y el aprendizaje a nivel avanzado y especialista en este campo estratégico.

Se basa en la red existente del CSIC en torno a la Plataforma Temática Interdisciplinar en Tecnologías Cuánticas, que reúne desde 2018 a 36 grupos de investigación sobre tecnologías cuánticas de 21 institutos del CSIC distribuidos en nueve comunidades autónomas (CCAA). De acuerdo con el organismo estatal, se organiza en torno a los tres "pilares fundamentales" de las tecnologías cuánticas: adquisición (sensado y metrología), comunicación y procesamiento de información (computación y simulación).

Su estructura gira alrededor de tres programas científicos: computación y simulación, comunicación cuántica y sensología y metrología cuánticas. Estos se imbrican con tres programas tecnológicos transversales: el de teoría de la información e ingeniería cuánticas, el de desarrollo de chips cuánticos y el de fabricación de tecnologías cuánticas.

A su vez, sus programas de I+D+i se apoyan sobre tres unidades de apoyo técnico: una dedicada a la coordinación de programas e infraestructuras, otra enfocada a la transferencia de tecnologías cuánticas y una última centrada en la formación y atracción de talento en tecnologías cuánticas.

Según explica el CSIC, sus áreas prioritarias de crecimiento serían un laboratorio de qubits de estado sólido y diseño de ordenadores cuánticos, otro de átomos ultrafríos, otro de información cuántica y un último de comunicaciones cuánticas y sensórica avanzada. Además de estas líneas nucleares de trabajo, el centro incluirá un espacio para el desarrollo de áreas exploratorias en tecnologías emergentes.

De manera más general, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha señalado durante la inauguración que el organismo estatal se está preparando para la "tercera revolución cuántica". "Hoy la cuántica es una teoría precisa sobre el funcionamiento de la materia y es la base de generación de tecnología (...) No tenemos pocas (patentes de tecnología cuántica), tenemos algunas, y esperamos tener más en los próximos años", ha transmitido.