ABB ganó un 20% más hasta marzo y revisa al alza sus previsiones

ABB obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.324 millones de dólares (1.126 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, tras lo que la firma de robótica y maquinaria industrial ha revisado al alza sus previsiones anuales.

Los ingresos hasta marzo fueron de 8.734 millones de dólares (7.426 millones de euros), un 18,3% más, mientras que los pedidos aumentaron un 31,5%, hasta un récord de 11.298 millones de dólares (9.606 millones de euros).

Por divisiones, el área de electrificación tuvo unos ingresos de 4.613 millones de dólares (3.922 millones de euros), un 21% más; el segmento de motores y generadores ingresó un 16% más, hasta 2.142 millones de dólares (1.821 millones de euros); y la división de automatización creció un 18%, con 2.147 millones de dólares (1.826 millones de euros).

Por regiones, las ventas de ABB en Europa aumentaron un 17%, hasta 2.992 millones de dólares (2.544 millones de euros); un 21% en América, hasta 3.391 millones de dólares (2.883 millones de euros); y un 16% en Asia, Oriente Próximo y África, con 2.351 millones de dólares (1.999 millones de euros).

Al cierre del primer trimestre, la deuda neta de ABB ascendió a 2.268 millones de dólares (1.928 millones de euros), un 56% más que un año antes.

"Hemos tenido un excelente comienzo de año", ha resumido Morten Wierod, consejero delegado de ABB, destacando que la demanda general se mantuvo sólida durante todo el período, a pesar de la escalada de la tensión geopolítica tras la guerra de Irán.

"Este conflicto añade incertidumbre al clima comercial global, aunque hasta la fecha, la demanda de nuestras soluciones de electrificación y automatización se ha mantenido sólida y respalda nuestras ambiciosas metas para 2026", ha apuntado.

De cara al segundo trimestre de 2026, la empresa anticipa un crecimiento interanual de los ingresos comparables de entre un dígito alto y dos dígitos bajos, mientras que, para todo el ejercicio 2026, espera un crecimiento de los ingresos comparables de entre un dígito alto y dos dígitos bajos, cuando previamente proyectaba un avance del 6% al 9%.