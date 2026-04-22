Agencias

China pide consolidar el alto el fuego en Irán y evitar una reanudación de hostilidades

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Pekín, 22 abr (EFE).- China pidió este miércoles consolidar el alto el fuego en Irán e impedir que se retomen los combates, al advertir que la situación regional se encuentra en una fase "crítica" de transición entre la guerra y la paz, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de prorrogar la tregua.

El portavoz de Exteriores chino Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que "la prioridad urgente sigue siendo hacer todos los esfuerzos posibles para evitar una reanudación de las hostilidades" y subrayó que Pekín apoya a las partes implicadas para que "sigan recurriendo a medios políticos y diplomáticos para resolver las disputas".

Guo añadió que China respalda alcanzar "un alto el fuego integral y duradero", así como "poner fin a los combates" y "salvaguardar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y la región del Golfo", en declaraciones realizadas después de que Estados Unidos anunciara la extensión de la tregua con Irán.

Asimismo, el vocero indicó que su país está dispuesto, "en línea con el espíritu de la propuesta de cuatro puntos del presidente Xi Jinping", a trabajar con la comunidad internacional para "desempeñar un papel positivo y constructivo" en este proceso.

Las declaraciones de Pekín se producen tras la decisión del presidente Trump de prorrogar el alto el fuego con Irán para dar margen a las negociaciones, mientras se mantiene el bloqueo naval estadounidense y sin avances concretos en las conversaciones entre ambas partes.

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