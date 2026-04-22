Un dólar por centímetro saltado: el compromiso medioambiental de un campeón olímpico

Redacción Medioambiente, 22 abr (EFE).- Un dólar neozelandés por cada centímetro saltado esta temporada: este es el compromiso medioambiental del campeón olímpico de altura, Hamish Kerr, que con motivo de la celebración este miércoles del Día de la Tierra ha explicado que es una manera de compensar la huella de carbono que registra en los viajes a los que le obliga su carrera deportiva.

Kerr, de 29 años, oro en los Juegos de París 2024 y campeón mundial en 2025, tiene una mejor marca de 2,36 centímetros y calcula que durante la presente temporada superará un total de 5.000 centímetros.

Esta marca le haría donar 5.000 dólares neozelandeses, unos 2.960 dólares estadounidenses, a organismos líderes en la acción climática.

"Se trata de liderazgo. Se trata de respetar el hecho de que no soy perfecto y, lamentablemente, seguiré dejando una huella de carbono al viajar por el mundo haciendo mi trabajo", ha señalado en la página del Comité Olímpico Internacional (COI).

La iniciativa de Kerr forma parte del movimiento 'Un deporte, cero carbono' puesta en marcha por atletas comprometidos con el medioambiente.

"Siempre he sido consciente del medioambiente, y es algo de lo que hablábamos mucho cuando era joven. En los últimos años he tenido que lidiar con el desafío de mantenerme conectado con la sostenibilidad debido a la cantidad de viajes que realizo", ha expresado el saltador neozelandés.

"Pero una de las grandes características que tenemos como deportistas es que, si hay un problema, encontraremos una solución. No importa si ya estás bien preparado para esa solución, intentas esforzarte al máximo para encontrarla", ha añadido.

Aunque Kerr no puede renunciar a sus constantes viajes, con medidas como la anunciada pretende demostrar que se esfuerza al máximo en este ámbito.

"Y si todos los demás también pueden hacerlo, estaremos en una situación mucho mejor", ha asegurado.