Gobierno de Burkina Faso suspende a 359 ONGs y endurece el control sobre la sociedad civil

Uagadugú, 22 abr (EFE).- El Gobierno de Burkina Faso suspendió a 359 asociaciones bajo el argumento de "no renovar sus instancias conforme a sus estatutos y la ley vigente" en una escalada de presión sobre la sociedad civil acusada de falta de transparencia y de servir intereses extranjeros.

La decisión fue implementada a través de un decreto del Ministerio de Administración Territorial al que EFE tuvo acceso este miércoles.

El Ministerio justificó la medida en el incumplimiento de obligaciones para renovar órganos directivos y limitó las actividades de las ONG afectadas durante la suspensión a trámites de regularización.

Las entidades suspendidas operaban en los ámbitos de desarrollo local, religión, derechos humanos, educación, deporte, medio ambiente y promoción de la mujer, y entre ellas figura el Sindicato de Abogados de Burkina Faso.

La decisión sigue a la suspensión hace una semana de otras 118 organizaciones, como la Coalición burkinesa por los Derechos de las Mujeres (CBDF), el Encuentro Africano por la Defensa de los Derechos Humanos (RADDHO) y la Liga burkinesa por la Democracia Ciudadana (LBDC).

El primer ministro burkinés, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, defendió las reformas para "sanear" el sector de las organizaciones de sociedad civil, y criticó que algunas de las ONG tienen fuentes de financiación opacas y actividades no controladas por el Estado.

"Ninguna asociación será un caballo de Troya para nadie", afirmó Ouédraogo, quien reprochó a algunas asociaciones "vender la miseria de Burkina Faso" al extranjero y acusó a "socios imperialistas tóxicos" de manipular vía redes asociativas.

No hay protestas públicas notables en el país en respuesta a esta medida por el clima de temor, pero Human Rights Watch (HRW) condenó la represión contra "voces independientes" en Burkina Faso y exigió respeto a las libertades fundamentales.

A principios de este mes, el presidente de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, descartó las elecciones como prioridad para la transición política en su país y rechazó una democracia "impuesta" por Occidente.

"No sé por qué la gente trae el tema de las elecciones. Primero tenemos desafíos que elevar. La democracia no es para nosotros. No nos interesa. No queremos eso. Tenemos nuestro modelo. No buscamos parecernos a nadie", subrayó entonces Traoré, que llegó al poder tras un golpe de Estado en 2022. EFE