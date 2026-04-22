Rafael Louzán clausura la gala de los Premios Somos Fanes: "El fútbol hace feliz a la gente"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ejerció de anfitrión de los 'Premios Somos Fanes' este miércoles en el salón de actos Luis Aragonés de la sede de la RFEF en Las Rozas (Madrid), reconocimientos a los profesionales cuyos proyectos han ayudado al bienestar integral de las personas.

Por tercer año consecutivo, gracias a la votación popular y la colaboración de expertos, los Premios Somos Fanes dieron voz a profesionales, instituciones, organismos y empresas que trabajan en iniciativas, proyectos, productos y servicios para mejorar la vida de las personas en el ámbito del bienestar y la salud.

Un total de doce galardones en cuatro categorías, así como ocho reconocimientos a colectivos e instituciones fueron entregados este miércoles en la Ciudad del Fútbol. En su intervención de clausura del acto, Rafael Louzán, agradeció a Ana Calderón, presidenta de Somos Fanes, la elección del salón Luis Aragonés.

"Estáis en la casa del fútbol y el fútbol siempre estará al lado de organizaciones como la tuya, porque también nos gusta hacer felices a todas las personas. Hay fundaciones como Somos Fanes que trabajáis día a día pensando en los demás y es una maravilla poder encontrarnos aquí. Estamos en una sociedad muy globalizada y a veces es necesario pararse y pensar qué podemos hacer por los demás. Deporte, salud y mano tendida es la mejor combinación posible para poder ayudar", afirmó.

El presidente de la RFEF entregó a la directora de la Fundación Rafa Nadal, María Francisca Perelló, el reconocimiento de Somos Fanes a la labor en materia de Deporte y Bienestar realizado por esta organización sin ánimo de lucro a la que da nombre uno de los mejores deportistas españoles de la historia.

"Me queda un recuerdo muy especial de esta noche. Sé que seguís muy cerca a la selección y esperamos no defraudaros porque si hay algo que nos une a todos es el fútbol. Ojalá este verano podamos convertir los deseos en realidad", terminó Louzán.