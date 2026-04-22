Petro confirma su intención de convocar una asamblea constituyente en Colombia

Bogotá, 21 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este martes que su proyecto político incluye la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la Constitución, una iniciativa que es rechazada por distintos sectores del país.

"Personalmente creo que debemos promover la constituyente, que no está prohibido por la ley ni la Constitución", dijo Petro en un consejo de ministros transmitido por televisión en el que pidió a uno de sus funcionarios "los datos para decir públicamente dónde se consigna (dinero) para ayudar a financiar y los formatos para buscar firmas" para convocarla.

La idea de una constituyente es defendida por Petro desde el 15 de marzo de 2024 cuando en un discurso en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, la propuso como alternativa para la transformación de Colombia ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso.

La propuesta de Petro ha encontrado el rechazo de distintos partidos y sectores que consideran innecesaria la convocatoria de una asamblea constituyente porque la Constitución actual, que fue redactada en 1991, es de las más modernas del continente, pero aún así un comité de aliados del Gobierno comenzó a recoger firmas en febrero pasado con ese propósito.

La oposición de derecha asegura además que lo que Petro busca con la convocatoria de una constituyente es volver a introducir la reelección presidencial, que fue suprimida en 2015, para aspirar nuevamente al cargo en 2030.

Según dijo hoy Petro, uno de los objetivos de la constituyente debe ser la lucha contra la corrupción, un problema recurrente en su Gobierno, que atribuye a funcionarios de presidentes anteriores, pese a que muchos de los involucrados en escándalos fueron nombrados por él.

"Si queremos luchar contra la corrupción hay que comenzar ahí. Por eso yo he pedido a los que tienen el comité constituyente que (lo) exijan en la nueva Constitución, que no es nueva porque solo reforma una parte, que es la parte del sistema político que es la base de la corrupción en Colombia. Es una constituyente contra la corrupción", manifestó.

El presidente agregó que con una constituyente se podrá "realmente acabar con la violencia y la corrupción de este país que está en todo el Estado, incluido este Gobierno y sobre todo agenciado por funcionarios que vienen de atrás, pero también por personas que yo nombro y abusan de mi confianza". EFE

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