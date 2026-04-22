OIM valora la experiencia uruguaya ante la revisión del Pacto Mundial para la Migración

Montevideo, 22 abr (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ve con buenos ojos el aporte que dará la experiencia uruguaya a la nueva revisión del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que se llevará a cabo en Nueva York en mayo.

Así lo afirmó este miércoles el director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand, en el marco de un encuentro organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.

"Uruguay tiene unas características como país de estabilidad, de proveer una situación a lo mejor distinta de dónde vienen los migrantes, que permite una mejor integración", explicó Beltrand.

Relacionó esto a la realidad demográfica del país y resaltó que, según cifras del Banco de Previsión Social, "los migrantes cotizan el 6,5 % de los aportes a las pensiones y a las jubilaciones" de forma que se benefician ambas partes.

En este sentido, Beltrand informó que la OIM presentará, junto al banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), un estudio sobre el impacto de las migraciones en la región, lo que permitirá dar un mensaje distinto y real, "basado en hechos y estadísticas", y eso incluirá a Uruguay.

Los asistentes al encuentro manifestaron su preocupación por la protección a los grupos más vulnerables -como son las mujeres, los niños-, las condiciones laborales a las que se enfrentan los recién llegados y las dificultades que ha generado la distinción entre ciudadanos naturales y ciudadanos legales.

"Si Uruguay quiere seguir siendo un país respetuoso de los derechos humanos, de las personas migrantes, de las trayectorias de vida, que lo que ofrezca es una vida digna en el país, hay que empezar a enfrentar esas cuestiones a través de la política pública", reconoció ante estas preguntas la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi. EFE

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