Agencias

Lucía Pombo desvela el nombre compuesto y tradicional que han escogido para su hija

Guardar
Imagen EN2XR6XPUVEY5LCAMYQO2KZ7DU

Lucía Pombo vive uno de los momentos más especiales de su vida y este miércoles ha querido compartir un detalle muy esperado sobre su embarazo. La influencer ha anunciado por fin el nombre de la hija que espera con Álvaro López Huerta, desvelando que la pequeña se llamará Lola Belén, una elección cargada de significado y tradición.

La noticia ha llegado a través de sus redes sociales, donde Lucía ha ido compartiendo con naturalidad y cercanía cada paso de esta nueva etapa. El anuncio del nombre ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, que no han tardado en llenar la publicación de mensajes de cariño y felicitaciones, destacando lo bonito y especial de la elección.

Con "Lola", un nombre clásico que en los últimos años ha vuelto con fuerza, y "Belén", de gran arraigo familiar y cultural, la pareja ha apostado por una combinación elegante y con personalidad. Una decisión que refleja ese equilibrio entre tradición y actualidad que caracteriza a la familia Pombo.

Mientras avanza en su embarazo, la mayor de las hermanas continúa mostrando su día a día con total naturalidad, consolidándose como una de las figuras más queridas en redes sociales. Ahora, con el nombre de su hija ya desvelado, la cuenta atrás para la llegada de Lola Belén se vive con aún más ilusión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las plantas pueden percibir el sonido de la lluvia y germinar más rápido

Infobae

Meloni apuntala su coalición con el reparto de cinco subsecretarios entre sus aliados

Infobae

Ministro de Defensa de Perú dimite tras aplazarse la compra de aviones de combate a EE.UU.

Infobae

Fuerzas israelíes irrumpen en el funeral de dos palestinos asesinados en Cisjordania

Infobae

Anker presenta un chip propio para llevar la IA local a sus productos de audio

Anker presenta un chip propio para llevar la IA local a sus productos de audio