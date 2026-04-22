La policía india arresta a dos hombres tras una agresión sexual contra una turista de EEUU

Nueva Delhi, 22 abr (EFE).- Dos hombres fueron arrestados en relación con un presunto caso de agresión sexual contra una turista estadounidense en el estado de Karnataka, en el sur de la India, según confirmó la policía local a EFE este miércoles.

La turista se encontraba en un alojamiento familiar en el distrito de Kodagu cuando fue "agredida sexualmente" por uno de los trabajadores del albergue, indicó la superintendente de policía del distrito, Bindu Mani.

Después del hecho, que ocurrió la semana pasada, pero solo salió a la luz este miércoles, la policía arrestó al presunto agresor y al dueño del local por "no haber apoyado" a la víctima, dijo Mani, sin dar más detalles. Ambos se encuentran bajo custodia judicial durante un periodo prorrogable de 15 días.

"Tan pronto como el asunto salió a la luz, la policía detuvo al acusado. Se tomarán las medidas legales pertinentes. Estos incidentes no dan una buena imagen del estado ni de la sociedad, especialmente cuando hay personas ajenas a la comunidad o extranjeros involucrados", dijo este miércoles el Ministro del Interior de Karnataka, G. Parameshwara, a medios locales.

La policía local aseguró que la víctima contactó al consulado de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses en Nueva Delhi no respondieron a la solicitud de información de inmediato. EFE