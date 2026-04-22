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China agradece a varios países africanos el veto a la entrada del avión del presidente de Taiwán

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Las autoridades de China han agradecido este miércoles a Mauricio, Seychelles y Madagascar el veto a la entrada en sus respectivos espacios aéreos del avión en el que viajaba el presidente de Taiwán, Lai Ching Te, lo que ha provocado finalmente que haya tenido que cancelar su viaje a Esuatini.

Se trata de la primera vez que un presidente taiwanés tiene que cancelar un viaje al extranjero ante la negativa de terceros a dejar que su avión atraviese su espacio aéreo, por lo que las autoridades de Taiwán han calificado la decisión de "acto de servidumbre" hacia Pekín, que busca echar por tierra los intentos de Taipéi de establecer relaciones diplomáticas oficiales.

La medida ha sido adoptada poco antes de que Lai tuviera previsto abandonar la isla para dirigirse a Esuatini, por lo que la visita queda de momento cancelada. Así, las autoridades han acusado a Pekín de hacer uso de la "coacción económica" para lograr el veto.

Sin embargo, el Gobierno chino ha dado las gracias por la adopción de esta medida al considerar que Taiwán es una provincia más bajo su soberanía e insistir en la necesidad de bloquear las acciones de "fuerzas separatistas" de la isla.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.

El partido estuvo al frente de Taiwán durante cinco décadas como partido único hasta la llegada de la democracia a la isla y tiene como objetivo prioritario la unificación de la misma bajo la bandera china. Cheng ha defendido contra viento y marea el llamado Consenso de 1992, las líneas maestras de la política pro-China del Kuomintang.

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