'La casa cero residuos', la apuesta de California para reducir la basura en los vertederos

Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- California, el estado más avanzado en políticas de reciclaje en EE.UU., celebra el Día de la Tierra con ‘la casa cero residuo’, una campaña dirigida a sus residentes para evitar que más basura llegue a sus vertederos, que reciben al año un mínimo de 44 millones de toneladas de residuos.

Con la iniciativa, las autoridades ambientales del Estado Dorado han apelado nuevamente al público para lograr su objetivo de reducir las más de 75 millones de toneladas de residuos que producen anualmente los 39 millones de habitantes de California y sus industrias.

Del total de residuos anuales, 31 millones de toneladas se han logrado reciclar gracias a décadas de implementación de leyes, como la iniciativa de reciclaje de plástico que ha permitido al 95% de los californianos tener acceso a los programas de tratamiento de plástico.

Ahora California se encamina hacia la ambiciosa meta de casi eliminar sus basuras, con el plan de cero residuos, que busca implantar “la economía circular”, un modelo donde los materiales no se tiran, sino que se mantiene en uso el mayor tiempo posible, según explica a EFE Raffa Chávez, vocero de CalRecycle.

La nueva campaña impulsa la reutilización, el reciclaje y el compostaje desde el hogar con simples pasos: “No estamos pidiendo cosas extraordinarias o que impliquen gastos, solo es el cambio de pequeños hábitos de uso y de compra que incluso pueden ayudar al bolsillo”, explica el vocero.

Por ejemplo, la campaña alienta cambios como los cepillos de dientes de plástico a bambú; además, propone los envases reutilizables para los productos de aseo y de lavado de ropa, entre otros.

La medida también alienta a los californianos a reducir el desperdicio alimentario, un enfoque que ya se ha tomado en cocinas como la del chef Armando Quiroz, encargado del exclusivo restaurante del City Club Los Ángeles.

“No es nada extraordinario, realmente estoy usando prácticas milenarias para conservar los alimentos como la sal, el limón, el vinagre, lo que se hacía mucho antes de que las neveras no existieran”, dice a EFE Quiroz.

El chef angelino, de raíces mexicanas, asegura que los latinos y los inmigrantes “tienen ya una conciencia del valor de los alimentos” y que es necesario regresar a la época en la que la comida no se botaba, “las cáscaras de las frutas eran comestibles” y los pocos restos se convertían en compost.

La campaña educativa subraya que los residuos de alimentos que terminan en los vertederos, emiten metano, un poderoso gas que es 25 veces más dañino que el dióxido de carbono, por lo que animan a clasificarlos para que se puedan compostar.

En la promoción de ‘la casa cero residuos’, Chávez apela a la nostalgia y pide regresar al pasado, con pequeños aportes como dar a la ropa ciclos de vida más largos. “Tenemos que hacer una tendencia de que remendar la ropa es ‘cool’ y si de plano ya no la usas pues donarla, nunca al bote de basura”.

La iniciativa también hace énfasis en el reciclaje de botellas de plástico y de vidrio y la separación de productos orgánicos y de la basura que finalmente terminará en el vertedero.

“Tenemos que poner el ejemplo todos. Y aunque parecen pequeñas cosas, unidas hacen una gran diferencia”, insiste el vocero.

Para Samuel Brown, vocero de la organización de justicia ambiental Avocado Heights Vaqueros, la participación de las comunidades en estos procesos “es vital”, según indica a EFE.

El ambientalista cree que educarse sobre el tema permite a los votantes exigir responsabilidades de las grandes compañías y los mismos estados sobre la contaminación y las leyes establecidas.

“Ahora más que nunca tenemos que vivir de una manera más sustentable, ya no hay tiempo no para salvar la Tierra sino para salvar a la humanidad”, puntualizó Brown. EFE

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