Estados Unidos será observador de las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo

Bogotá, 22 abr (EFE).- Estados Unidos será por primera vez observador internacional en las elecciones presidenciales de Colombia, el próximo 31 de mayo, confirmó este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE), que acreditó a 86 miembros de la embajada de ese país que vigilarán los comicios en diferentes ciudades colombianas.

"La autoridad acreditó oficialmente a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y a sus delegados mediante la Resolución 2090 del 16 de abril de 2026, tras una solicitud formal presentada por la misión diplomática", informó el CNE en un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por amenazas contra varios candidatos presidenciales, entre ellos la senadora de derecha Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria.

Además, organismos de inteligencia colombianos compartieron información con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense sobre amenazas contra el senador izquierdista y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien lidera la intención de voto en las encuestas.

La delegación estadounidense está integrada por funcionarios diplomáticos y personal vinculado institucionalmente a la embajada, que se desplegarán en 16 ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga.

La acreditación incluye también la observación de Estados Unidos en una eventual segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, en caso que ningún candidato logre el 50 % más un voto el 31 de mayo.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos asume directamente este rol en unas elecciones presidenciales en Colombia, ya que en procesos electorales anteriores la observación internacional ha estado principalmente a cargo de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE).

Según el Consejo Nacional Electoral, la misión acompañará el proceso previo a la elección, la jornada de votación del 31 de mayo y los escrutinios que se realizarán después, en coordinación con la Registraduría Nacional, entidad a cargo de la organización del proceso electoral.

"La observación internacional permite una verificación independiente del desarrollo de las votaciones y de los resultados oficiales", indicó el CNE.

Los observadores deberán cumplir estrictamente con la normativa electoral colombiana, que les prohíbe hacer proselitismo político, emitir opiniones a favor o en contra de candidatos o partidos, o intervenir en asuntos internos del país. EFE