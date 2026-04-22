España aspira a liderar la carrera por una inteligencia artificial responsable

Madrid, 22 abr (EFE).- España "no quiere participar en la carrera de la inteligencia artificial (IA). Quiere liderarla. Con una visión clara: una IA responsable, humanista, que sirva al bienestar de todos sin dejar a nadie atrás", ha subrayó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el panel de expertos en IA de Naciones Unidas.

España ha sido este miércoles el país anfitrión de la primera reunión presencial de los 40 expertos que componen el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU, creado el pasado agosto con el apoyo de 193 países para elaborar un informe científico anual sobre las oportunidades, riesgos e impactos de la IA.

El presidente del Gobierno intervino al comienzo de la primera de las dos jornadas de trabajo del Panel, que tienen lugar en el Congreso de los Diputados, donde incidió en que España quiere ser arquitecto de el proceso de gobernanza de una IA "para y por el bien de la humanidad".

"No vamos a limitarnos a observar cómo la IA más poderosa de la Historia decide por sí misma cuándo cumplir las reglas y cuándo ignorarlas. Vamos a gobernar la IA. Y vamos a hacerlo juntos, aprovechando las herramientas multilaterales que tenemos para defender el bien común y las virtudes de una tecnología que puede cambiar el destino del mundo", explicó.

Y es que, "la tecnología más transformadora de nuestro tiempo debe avanzar en la misma dirección que nuestras democracias: con derechos protegidos, con seguridad jurídica, y con confianza. La gobernanza de la IA pertenece a los pueblos, no a los mercados", añadió Sánchez.

El presidente del Ejecutivo recordó que la tecnología, por sí sola, no genera progreso social: "Son las personas quienes lo construyen. Son los gobiernos quienes garantizan que el progreso tecnológico no implica retrocesos en otros ámbitos".

Los dos expertos que dirigen los trabajos del panel, la premio Nobel de la Paz filipina, María Ressa, y el profesor canadiense, Yoshua Bengio, han alabado en sus intervenciones el compromiso de España con una gobernanza justa de la IA.

Ressa, quien lleva más de una década documentando como periodista e investigadora "cómo las redes sociales desmantelan las democracias", según sus propias palabras, dijo que el mandato del Panel es "fundamental" en estos momentos.

"Asistimos a un golpe de estado tecnológico. Las redes sociales son el estado fallido mas rico del mundo. Y ese estado ha creado la IA generativa para tener cada vez más poder", apuntó.

La guerra, añadió, está en la narrativa: "las mentiras se reproducen a escala y se repiten sin cesar hasta que los ciudadanos no saben que es verdad y que es mentira. La prensa colapsa. Y la corrupción y las fuerzas antidemocráticas campan a sus anchas"

De ahí la importancia de un Panel como este, "independiente de los gobiernos que lo crearon, de las empresas", que haga una rendición de cuentas anual de la IA.

Bengio, por su parte, explicó que la IA es una herramienta que va a decidir el futuro de la humanidad, "razón suficiente para que no sea del dominio de unos pocos".

"El Panel es la oportunidad de que las inquietudes de todo el mundo en la gobernanza de la IA estén representadas, para dar al Sur Global o a Europa la voz que ahora mismo no tienen" en el desarrollo de estas herramientas (muy mayoritariamente dirigidas desde tecnológicas estadounidenses), dijo Bengio.

En una intervención grabada para las jornadas, el secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó la importancia de las aportaciones de este panel para asegurar que las decisiones de los gobiernos en materia de IA se sustenten sobre la evidencia científica. EFE

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