El banco mexicano Banorte gana 760,8 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,1% más

El banco mexicano Banorte logró un beneficio neto de 15.458 millones de pesos (760,8 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,1% respecto del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos alcanzaron los 43.476 millones de pesos (2.140 millones de euros), un 8,3% más, de los que los que 39.477 millones de pesos (1.943 millones de euros) se correspondieron con intereses netos y 3.999 millones de pesos (196,8 millones de euros) con otros conceptos, esto es un 10,4% más y un 9% menos, respectivamente.

La entidad en unos gastos no financieros de 14.858 millones de pesos (731,3 millones de euros), un 10,1% más, y provisionó 6.916 millones de pesos (340,4 millones de euros) para hacer frente a impagos, un 36% más. La rentabilidad financiera (RoE) fue del 23,9% al cierre de marzo tras crecer en 54 puntos básicos en comparativa interanual.

"A pesar de que el primer trimestre del año estuvo marcado por un entorno internacional más volátil y tensiones geopolíticas, Grupo Financiero Banorte reportó resultados positivos", ha explicado el banco en su informe trimestral.

"Este desempeño se sustentó en la diversificación y dinámicas operativas de las diferentes subsidiarias del grupo, generando sólidas métricas de rentabilidad y solvencia, márgenes robustos, una calidad de cartera estable y un eficiente control del gasto", ha añadido.

Banorte ha mantenido sus previsiones para 2026, ejercicio para el que anticipa una ganancias netas de entre 62.000 y 64.000 millones de pesos (3.052 y 3.150 millones de euros), al tiempo que el RoE oscilará entre el 22% y el 24%.