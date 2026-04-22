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El banco mexicano Banorte gana 760,8 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,1% más

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El banco mexicano Banorte logró un beneficio neto de 15.458 millones de pesos (760,8 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,1% respecto del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos alcanzaron los 43.476 millones de pesos (2.140 millones de euros), un 8,3% más, de los que los que 39.477 millones de pesos (1.943 millones de euros) se correspondieron con intereses netos y 3.999 millones de pesos (196,8 millones de euros) con otros conceptos, esto es un 10,4% más y un 9% menos, respectivamente.

La entidad en unos gastos no financieros de 14.858 millones de pesos (731,3 millones de euros), un 10,1% más, y provisionó 6.916 millones de pesos (340,4 millones de euros) para hacer frente a impagos, un 36% más. La rentabilidad financiera (RoE) fue del 23,9% al cierre de marzo tras crecer en 54 puntos básicos en comparativa interanual.

"A pesar de que el primer trimestre del año estuvo marcado por un entorno internacional más volátil y tensiones geopolíticas, Grupo Financiero Banorte reportó resultados positivos", ha explicado el banco en su informe trimestral.

"Este desempeño se sustentó en la diversificación y dinámicas operativas de las diferentes subsidiarias del grupo, generando sólidas métricas de rentabilidad y solvencia, márgenes robustos, una calidad de cartera estable y un eficiente control del gasto", ha añadido.

Banorte ha mantenido sus previsiones para 2026, ejercicio para el que anticipa una ganancias netas de entre 62.000 y 64.000 millones de pesos (3.052 y 3.150 millones de euros), al tiempo que el RoE oscilará entre el 22% y el 24%.

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