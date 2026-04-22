Ecuador contrata un seguro para proteger sus ingresos petroleros ante la caída de precios

Guayaquil (Ecuador), 21 abr (EFE).- La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador informó este martes que comenzó a implementar un seguro para proteger los ingresos por exportación de crudo frente a posibles caídas de los precios internacionales, ante la volatilidad de la industria por la guerra en Oriente Medio.

Se trata de un 'programa de hedging', un conjunto de operaciones financieras destinadas a asegurar esos ingresos frente a la fluctuación de los precios, afirmó la empresa estatal en un comunicado.

El gerente general encargado de Petroecuador, Sebastián Maag, señaló que el programa de hedging cubre "más de 30 millones de barriles de petróleo, que representan entre el 40 % y 50 % de los volúmenes a ser comercializados por la empresa pública hasta diciembre de 2026".

Además, "garantiza que se recibirá un ingreso mínimo por cada barril cubierto, mayor al valor que se había previsto en el Presupuesto General del Estado, que actualmente es de 53,50 dólares por barril", afirmó el funcionario.

Para implementar esta cobertura, Petroecuador contó con el apoyo del Banco Central del Ecuador (BCE) en calidad de agente fiscal, de acuerdo a la normativa que permite la gestión del riesgo de precios de las materias primas por parte de las entidades públicas.

Estas operaciones actúan como un mecanismo de protección que permite asegurar un precio mínimo para el petróleo u otras materias primas, limitando el impacto de eventuales caídas en el mercado internacional. De esta forma, si los precios descienden por debajo de ese umbral, la cobertura cubre la diferencia y reduce la pérdida de ingresos.

La empresa señaló que esta cobertura "marca un avance significativo" en la gestión de riesgos, orientada a estabilizar los ingresos públicos, interactuar con los mercados financieros a través de instrumentos más sofisticados y promover una mayor estabilidad en la exportación e importación de hidrocarburos.

La exportación de petróleo es unos de los principales pilares de la economía ecuatoriana, al producir alrededor de 470.000 barriles al día, de los que aproximadamente un 70 % están destinados al exterior, con ingresos aproximados de unos 10.000 millones de dólares al año, según el precio del barril. EFE