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Detenido en Argentina un colombiano acusado de participar en el asesinato de Uribe Turbay

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Buenos Aires, 22 abr (EFE).- La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar del asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades arrestaron "a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá", informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina. EFE

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