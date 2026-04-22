Detenido en Argentina un colombiano acusado de participar en el asesinato de Uribe Turbay

Buenos Aires, 22 abr (EFE).- La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar del asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades arrestaron "a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá", informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina. EFE