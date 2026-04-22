Ecologistas temen 'efecto Guyana' para la expansión del extractivismo petrolero en Caribe

Redacción Medioambiente, 22 abr (EFE).- La fiebre por la explotación de combustibles fósiles en países y Estados insulares del Caribe ha hecho saltar las alarmas entre las organizaciones ambientalistas, que denuncian el 'efecto Guyana', país que ha pasado en pocos años a producir 900.000 barriles de petróleo diarios, y han utilizado la música como herramienta para concienciar sobre los riesgos.

Así lo han expuesto varios defensores del medioambiente de Costa Rica, Jamaica, Bahamas y el productor, compositor e ingeniero hondureño Jeffrey Peñalva, más conocido como Trooko, en un encuentro virtual con el apoyo de la red de Periodistas por el Planeta, coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra este 22 de abril.

"No es solo petróleo; es la lucha por el alma del Caribe", alertan los músicos Trooko, Bomba Estéreo, Walshy Fire, J Noa y Baha Men en la canción "Cielo Azul”, que ha servido de herramienta para concienciar a la población del Caribe sobre los riesgos de las actividades extractivistas.

Trooko ha declarado que "la música es un instrumento para denunciar y concienciar sobre la situación, con ritmos muy valiosos".

Los países del Caribe viven de su imagen de lugares paradisíacos, con la llegada de miles de turistas a sus playas. Sin embargo, existe preocupación por el riesgo de derrames y por el incremento de licitaciones y estudios en la República Dominicana, Honduras, Panamá, Jamaica y Bahamas, tras iniciar Guyana la explotación de petróleo en 2019 y producir actualmente 900.000 barriles diarios.

La situación de Guyana "despertó el efecto dominó en el Caribe, y hay el riesgo de que surjan petroestados por el contagio de las naciones vecinas", ha explicado Carolina Sánchez, portavoz de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles.

Entre otras consecuencias, ha añadido, en Guyana se está viviendo la "gentrificación del centro de Georgetown, la capital, el alza en el precio del pescado como fuente de proteína, el abandono de barcos y el impacto en los puertos pesqueros".

Sánchez ha subrayado que muchos ciudadanos no conocen lo que está sucediendo, porque "las actividades extractivas de petróleo se hacen mar afuera". Ha asegurado que "luchan por una resistencia democrática contra la expansión de estas actividades mineras" y ha instado a los gobernantes a realizar previamente "referéndums nacionales".

Ha recordado que Costa Rica, que tiene una moratoria para actividades de este tipo hasta 2050, pidió en 2024 a Noruega (país explotador de petróleo) asesoramiento para realizar e iniciar prospecciones que no implicaran riesgos. El país nórdico recordó a sus autoridades que "Costa Rica es un ejemplo ambiental".

Sánchez ha respondido que este auge por el petróleo "viene desde más atrás" de la actual crisis petrolera por la guerra de Irán, y ha señalado que en la región "sí ha calado la conservación de la soberanía energética, no solo por la presión de Estados Unidos, sino también por la necesidad de convertirse en países soberanos energéticamente".

Ha apuntado que existe en desarrollo una creciente industria de las energías renovables en la región, y ha puesto ejemplos como el Puerto Rico tras el apagón de abril de 2025 o el de Guatemala y las microcomunidades energéticas solares.

Michelle Soto, portavoz y moderadora de Periodistas por el Planeta, ha recordado que entre el 21 y el 24 de abril se realiza la IV Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Nassau (Bahamas) y del 24 al 27 de abril la Primera Conferencia para la Transición más allá de los combustibles fósiles en la ciudad caribeña de Santa Marta (Colombia).

Además han intervenido Taylor Ferguson, portavoz de Waterkeepers Bahamas y Theresa Rodriguez-Moodie, directora de Jamaica Environment Trust. EFE