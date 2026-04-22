Aprender y producir, estudiantes salvadoreños generan alimentos saludables y amigables

Sara Acosta

San Luis Talpa (El Salvador), 22 abr (EFE).- Estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) se han convertido en los generadores de una práctica de comercio justo con los alimentos producidos durante sus prácticas de las carreras de ciencias agronómicas en un campo experimental, mostrando nuevos modos de gestionar los recursos naturales cuidando el medio ambiente.

La Estación Experimental y de Prácticas de Agricultura y Ganadería se ubica en el caluroso departamento de San Luis Talpa, a 40 kilómetros de la capital San Salvador, y es una extensión de tierra de 100 hectáreas, donde "los estudiantes vienen a realizar prácticas en las carreras de agroindustria, veterinaria y agronomía", dijo a EFE su director, Rigoberto Díaz, en el marco del Día de la Tierra que se conmemora este miércoles.

La estación, que también colinda con la turística playa Costa del Sol, se divide en diferentes áreas, como la agrícola, pecuaria, potreros, amortiguamiento ambiental y también cuenta con un "pequeño parche" de bosque que alberga a diferentes especies de mamíferos, explicó Díaz.

El campo experimental, que comenzó a funcionar en 1974 y donde "muchas generaciones de ingenieros agrónomos han sido formados", recibe diariamente -en época de ciclos universitarios- a 350 estudiantes.

El director de la estación comentó que en 2023 se tomó la decisión de comercializar todo el alimento producido en el lugar, desde frutas y verduras hasta carne de cerdo y de pollo. Los productos llegan hasta la sede central de la UES, en San Salvador, a un agromercado organizado por la institución con la finalidad de vender a bajo costo.

El costo de la canasta básica en El Salvador, que está compuesta por frutas, verduras, carne, huevo y leche, entre otros productos ha venido cambiando en los últimos años, experimentado en ocasiones un alza.

Actualmente, el costo de la canasta es de 252 dólares en la zona urbana y 183 dólares en lo rural, y el salario mínimo en el país va de los 408,80 dólares a los 272,72.

La iniciativa de la UES llega a aliviar un poco el bolsillo de trabajadores, estudiantes y docentes del centro de estudios, ya que en el agromercado se comercializa variedad de frutas, verduras, carne de cerdo, pollo, huevos, miel y otros productos.

Díaz apuntó que se ha tomado la decisión de "aprovechar lo que se produce, que puede ser poco pero es de buena calidad y a precios accesibles".

"Se manejan precios accesibles y no estamos compitiendo con ningún supermercado, sino que manejamos aranceles que son establecidos por el Consejo Superior Universitarios y aprobados por la Asamblea General Universitaria", explicó.

En la estación también se cultivan tilapias, se produce variedades de salsas criollas, queso de cabra, queso de leche de vaca y leche saborizada.

En el lugar también se prepara el abono utilizado en los huertos y plantaciones, y se enfocan en dar una alimentación sana y adecuada a vacas, cerdos, cabras, gallinas, caballos y pelibueyes.

El campo experimental también es utilizado por personas que son parte de la UES y alcaldías de diferentes municipios y organizaciones no gubernamentales llevan a grupos de mujeres para que sean capacitadas en técnicas de agricultura sostenible y ganadería.

También se recibe a jóvenes y emprendedores que "quieren aprender y son atendidos sin ningún costo", agregó Díaz.

El coordinador del área agrícola, Marvin Molina, indicó a EFE que, junto con una empresa privada, se realiza un estudio de un tipo de mazorca de maíz que "de funcionar su producción podría ser comercializada en la zona".

Además, con el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa) y empresas chinas "estamos evaluando once híbridos de arroz, más una de las variedades que se tiene a nivel nacional para comparar y ver el potencial de adaptación a las condiciones en la estación", comentó Molina.

Destacó que en el área agrícola se utilizan técnicas amigables con el medio ambiente y los cultivos son variedades que se adaptan a las condiciones producidas por el cambio climático. EFE

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