La junta de accionistas del Banco de Brasília (BRB) aprueba ampliar el capital en 1.506 millones de euros

La junta de accionistas del Banco de Brasília (BRB) ha aprobado la ampliación de capital de 8.800 millones de reales (1.506 millones de euros) necesaria para enfrentar el 'agujero' generado por su exposición a Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central de Brasil (BCB) el pasado mes de noviembre.

Según ha adelantado el diario brasileño 'Valor Econômico', la operación se ejecutará mediante una oferta privada que dará preferencia a los accionistas actuales del banco.

BRB se había visto salpicada por la adquisición de activos de Banco Master por un valor cercano a los 12.000 millones de reales (2.053 millones de euros). La compra está siendo ahora investigada por las autoridades por sospechas de fraude.

En relación con este mismo asunto, el Banco de Brasília firmó este martes un memorando de entendimiento (MdE) con la gestora Quadra Capital para la venta de 15.000 millones de reales (2.567 millones de euros) en activos relacionados con Banco Master.

Así, se creará un fondo de inversión que controlará y monetizará dichos activos mediante un pago inicial que irá de los 3.000 millones de reales (513,3 millones de euros) a los 4.000 millones de reales (684,4 millones de euros).

BRB asumirá el valor restante en forma de participaciones subordinadas cuya rentabilidad dependerá del rendimiento futuro de los propios activos transferidos. El banco ha asegurado que su propósito es "reforzar su estructura de capital y liquidez" a través de una mejor gestión de su cartera.

De su lado, el Gobierno federal ya había avisado de que exigiría contrapartidas si finalmente tenía que rescatar al BRB, el cual anunció el retraso 'sine die' de la publicación de sus resultados del tercer y cuarto trimestre de 2025 ante la "necesidad" de concluir la "auditoría forense" que investiga los hechos de Banco Master.

Desde el Ejecutivo del presidente Lula da Silva no contemplaban la intervención como algo inevitable, y, en cualquier caso, solo habrían dado un paso al frente si apreciaban un riesgo sistémico para el sector financiero.

Entre las condiciones exigidas a la entidad controlada por el ayuntamiento de Brasilia estaría la modificación de las normas que rigen un fondo que canaliza las transferencias federales hacia las regiones. Se prevé que el mismo destine este año hasta 30.000 millones de reales (5.144 millones de euros) al municipio.

RETRASO EN LAS CUENTAS

BRB comunicó el pasado 1 de abril que aplazaba la publicación de sus cuentas semestrales para certificar la "fiabilidad, transparencia e integridad" de sus estados financieros.

Dicho atraso supone un quebranto de la legislación brasileña, dado que esta estipula que las instituciones financieras deben hacer públicos sus resultados anuales a más tardar en marzo. Así, BRB tendrá que responder ante la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) y el banco central.

El incumplimiento de la ley prevé multas diarias para el infractor, aunque, de prolongarse en el tiempo, podría suspenderse la negociación de las acciones de BRB en Bolsa.