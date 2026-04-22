China celebra veto de algunos países africanos al sobrevuelo del avión del líder taiwanés

Pekín, 22 abr (EFE).- China celebró este miércoles la decisión de varios países africanos de no autorizar el sobrevuelo del avión del presidente taiwanés, William Lai, un día después de que Taipéi suspendiera por ese motivo la visita que el mandatario tenía previsto realizar a Esuatini, su último aliado diplomático en África.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han declaró que Pekín "valora la postura y la práctica" de los "países implicados" al "mantener el 'principio de una sola China'".

"Los que siguen el camino correcto cuentan con amplio apoyo, mientras que quienes se apartan de él quedan aislados", afirmó Zhang, antes de añadir que el episodio vuelve a demostrar que el 'principio de una sola China' constituye una "norma básica de las relaciones internacionales", así como un "consenso universal" de la comunidad internacional.

El 'principio de una sola China' es uno de los pilares básicos de la política exterior de Pekín y se articula en torno a tres postulados: que solo existe una China en el mundo, que Taiwán es una "parte inalienable" del territorio chino, y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China.

Con todo, muchos países, entre ellos EE. UU. y varios Estados europeos, mantienen su propia 'política de una sola China', por la que reconocen a la República Popular como el único Gobierno legítimo de China, pero evitan pronunciarse explícitamente sobre el estatus soberano de Taiwán.

La reacción china llega después de que el Gobierno taiwanés anunciara el martes la suspensión del viaje que Lai iba a efectuar esta semana a Esuatini, luego de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran "de forma inesperada y sin justificación" los permisos de sobrevuelo para el avión presidencial.

El secretario general de la Presidencia taiwanesa, Pan Men-an, atribuyó entonces la cancelación a una "coerción económica" ejercida por Pekín y la calificó de hecho "sin precedentes", al asegurar que es la primera vez que un presidente taiwanés se ve obligado a suspender una visita al extranjero por este motivo.

El desplazamiento iba a ser el segundo viaje internacional de Lai desde su toma de posesión en mayo de 2024 y tenía como destino Esuatini, donde estaba previsto que participara en actos oficiales junto al rey Mswati III.

Esuatini es actualmente el único aliado diplomático de Taipéi en África, en un momento en que la isla cuenta con solo doce países que la reconocen formalmente.

China considera a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una "parte inalienable" de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años. EFE