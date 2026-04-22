Carrefour se apoya en Francia y España para vender un 0,5 % más en el primer trimestre

París, 22 abr (EFE).- El buen comportamiento de las ventas en Francia y en España sustentaron las ventas de Carrefour en el primer trimestre del año, cuando crecieron un 0,5 %, hasta los 21.078 millones de euros, lo que valió al grupo de distribución para confirmar sus objetivos de cara al conjunto del año.

El consejero delegado, Aleandre Bompard, destacó la "solidez" de sus cuentas en un "contexto geopolítico volátil", al tiempo que señaló que no ha constatado ningún impacto material en su actividad por la crisis de Oriente Medio.

Más de la mitad de las ventas se hicieron en Francia, donde el volumen de negocios ascendió a los 11.139 millones, un 1,9 % superior, gracias al incremento de la inflación y la buena "dinámica comercial".

En España, donde Carrefour aseguró mantener su "trayectoria comercial sólida", las ventas crecieron un 3,4 % hasta los 2.806 millones de euros, en un "mercado siempre dinámico".

El grupo destacó la progresión de sus tiendas de proximidad, que mejoraron un 2 % sus ventas y del comercio electrónico, que creció un 9 %.

Agregó el buen rendimiento de las ventas de productos alimentarios (+2,8 %), sobre todo de los frescos, pero también del resto, que se incrementaron un 4,3 %.

"Carrefour España mantuvo sus inversiones en competitividad para reforzar su liderazgo de precios, lo que se traduce en la mejora de la imagen", indicó la empresa, que aseguró que se han abierto 34 supermercados de proximidad en los tres primeros meses del año.

En Brasil las ventas cayeron un 0,3 %, hasta los 4.666 millones de euros, en un "contexto difícil" marcado por los elevados tipos de interés que se tradujo en una caída de las ventas de productos alimentarios, mientras que el freno de la inflación penalizó los volúmenes.

El grupo destacó el incremento del 21 % del comercio a distancia.

En Argentina las ventas se incrementaron un 23,6 % hasta los 870 millones, lo que le colocó con una cuota de mercado récord, tanto en valor como en volumen, en un contexto marcado por el retroceso del mercado y la progresión de la inflación.

La empresa confirmó sus objetivos para el conjunto del año, que pasan por obtener un resultado operativo corriente, un margen operativo en crecimiento de más de 25 puntos con respecto a 2025 y una tesorería en progresión.