Bruselas actualiza las normas de viaje para mascotas y fija un máximo de cinco animales por vehículo

La Comisión Europea ha actualizado este miércoles las normas sobre el desplazamiento no comercial de mascotas dentro de la Unión Europea con el objetivo de reforzar la salud y la seguridad de los animales y de aclarar a los propietarios de animales y a las autoridades nacionales cómo aplicar las normas.

Bajo estos cambios, que se aplican en su mayoría a partir desde hoy, se permitirá un máximo de cinco animales de compañía por vehículo y se describen los procedimientos a seguir en caso de que un país no perteneciente a la UE rechace la entrada de una mascota y esta sea devuelta al espacio comunitario.

Asimismo, según ha detallado el Ejecutivo comunitario en comunicado, se aclaran las condiciones aplicables al tránsito de mascotas por territorio comunitario cuando procedan de un tercer país con destino a otro, debiendo detallarse el código del país de origen de la mascota, entre otras medidas.

Aunque la mayor parte de los nuevos requisitos son aplicables desde este miércoles, algunos cambios se introducirán de forma escalonada. Los nuevos certificados de salud animal deberán utilizarse a partir del 1 de octubre de 2026, mientras que los nuevos requisitos de identificación y los pasaportes actualizados para mascotas no serán obligatorios hasta el 1 de enero de 2028.

Estas nuevas medidas se suman a las que estaban en vigor anteriormente, que indican que perros, gatos y hurones domésticos pueden viajar con sus dueños a otro Estado miembro de la UE, o hacia la UE desde un tercer país, siempre que cumplan con determinados requisitos.

Entre ellos, los animales deben estar vacunados contra la rabia y, cuando procedan de un país extracomunitario, haber superado una prueba de anticuerpos contra esta enfermedad. Asimismo, los propietarios deben garantizar que sus mascotas cuenten con un pasaporte europeo válido cuando viajen entre países de la UE o Irlanda del Norte, o con un certificado de salud animal de la UE si el desplazamiento tiene origen en un tercer país.