Últimas actas de elecciones en Perú llegan a oficinas de conteo 8 días después de comicios

Lima, 20 abr (EFE).- Las últimas actas de las elecciones generales que se celebraron en Perú el pasado 12 y 13 de abril llegaron este lunes a las sedes descentralizadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP), ocho días después de la celebración de los comicios, informaron fuentes oficiales.

"Las últimas en arribar corresponden a 31 mesas de sufragio de Cusco: Pichari (14), Villa Virgen (8) y Villa Kintiarina (9)", informó la ONPE en la red social Twitter.

El organismo explicó que el traslado en helicóptero de las actas desde estas localidades, ubicadas en zonas remotas de la Amazonía, hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de La Convención "había sido anteriormente postergado debido a condiciones climatológicas desfavorables en el sector de Cielo Punco en Cusco".

Añadió que también llegaron a la ODPE de Lima Centro 1 las actas en formato físico que provienen del extranjero, enviadas desde los consulados como parte de la valija diplomática.

"La mayoría de estos consulados había enviado las mismas actas en formato digital utilizando un software de escaneo y trasmisión segura vía VPN, implementado por la ONPE en 108 consulados", indicó.

La ONPE precisó que una vez que las actas se encuentran en las ODPE ingresan a los centros de cómputo para ser procesadas, una etapa en la que se remite a los jurados electorales especiales (JEE) las actas observadas, así como las que tienen votos impugnados o solicitudes de nulidad.

Los JEE adoptan resoluciones que, si son apeladas, pasan al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral peruano, que resuelve en última instancia, tras lo cual la ONPE puede terminar de contar los votos hasta el 100 % de las actas, que hasta el momento llegan a poco más del 93 %.

Al respecto, el JNE informó este lunes que prevé tener el próximo 15 de mayo los resultados completos de las elecciones, ya que, hasta momento, hay más de 65.000 actas de votación observadas, de las cuales han recibido más de 27.000, que están en proceso de resolución por parte de los JEE.

Hasta este lunes, los JEE habían recibido 381 actas para proceder con el recuento de votos y dieron inicio a las primeras audiencias públicas para realizar ese procedimiento.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el 7 de junio próximo en Perú y, según el conteo de votos hasta el momento, será disputada entre la derechista Keiko Fujimori, que ha recibido el 17 % de votos válidos, y un rival que se decidirá entre el izquierdista Roberto Sánchez, que tiene 12 %, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 11,9 % de apoyo.

López Aliaga ha protagonizado en los últimos días una serie de manifestaciones junto a sus seguidores y, tras denunciar un fraude sin presentar pruebas, ha pedido que se convoquen a elecciones complementarias para los ciudadanos que no pudieron votar por el retraso en la apertura de los centros de votación, sobre todo en Lima, donde recibe su mayor caudal electoral. EFE