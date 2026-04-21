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Terelu Campos acude a una revisión tras su operación de orzuelo: "Estoy muy bien"

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Una semana después de someterse a una operación para quitarle un molesto orzuelo de gran tamaño que le salió en el ojo derecho antes de Semana Santa -a causa de una bajada de defensas por el estrés que ha sufrido por las críticas a su hija Alejandra Rubio por anunciar su segundo embarazo vía exclusiva-, la recuperación de Terelu Campos marcha viento en popa.

Este lunes la colaboradora ha acudido a una revisión en la clínica oftalmológica en la que fue intervenida y, como ha podido saber Europa Press, ya le han quitado los puntos de sutura. Feliz y con una gran sonrisa por poder retomar poco a poco la normalidad -aunque no ha faltado a su trabajo en '¡De viernes!', donde en las últimas semanas la hemos visto con gafas de sol-, y ya sin el vendaje que tapaba su ojo, la hermana de Carmen Borrego ha revelado que ha ido "todo bien" y, asegurando que se encuentra "muy bien", ha confirmado que su recuperación ya es un hecho.

En su última aparición ante las cámaras, Terelu expresaba su alegría porque el bebé que esperan Alejandra y Carlo Costanzia sea una niña, aunque desmentía que el nombre de Teresa estuviese en las quinielas para continuar con la tradición familiar con el nuevo miembro de la familia, a la que ya llama "mi princesa".

Además, aprovechaba para salir en defensa de su yerno ante el revuelo que se ha creado por su emotiva reacción, llorando a lágrima viva, cuando se enteró de que Carlo Jr. -nacido el 5 de diciembre de 2024- tendrá una hermanita: "Es que no le conocéis, ese es el problema, que alguien le ha puesto una etiqueta y ya está. Cuando te ponen una etiqueta es lo que hay" aseguraba.

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