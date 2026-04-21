Cantabria ya tiene preparado el plan anticrisis por la guerra y mantiene la previsión de presentarlo esta semana

El Gobierno de Cantabria ya tiene preparado el plan anticrisis por la guerra en Irán y mantiene la previsión de presentarlo esta semana, según ha indicado el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, este martes a preguntas de los periodistas, a los que ha declinado avanzar ninguna medida.

"Ya está preparado, pero está previsto que se presente esta semana, si todo se desarrolla según lo previsto", ha señalado el también responsable de Innovación y Comercio, que ha precisado que la idea es informar del documento en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que se celebra habitualmente los jueves.

La semana pasada, la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, avanzó que su Ejecutivo trabajaba en un primer paquete de medidas para paliar las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio que se iba a aprobar "muy pronto" y que permitirá movilizar al menos 40 millones de euros, en el marco del presupuesto para 2026.

Servirá de apoyo a empresas y autónomos y sectores como el comercio, dependientes de la cartera de Arasti, pero también para otras áreas y actividades relacionadas con "todas" las consejerías del Gobierno.

En este sentido, el titular de Industria ha indicado que hubo una primera reunión general a la que siguieron después encuentros específicos con representantes de los distintos departamentos y sectores implicados, con lo que en el Ejecutivo tienen una "muy buena imagen" de las necesidades en cada ámbito.

El consejero ha respondido así en una comparecencia ante los medios junto al presidente de Iberaval, César Pontviannne, para informar de los resultados del primer trimestre de esta sociedad de garantía recíproca, que será una parte "destacada" del plan anticrisis con financiación a empresas que lo precisen, como ha confirmado su representante.

"Nosotros colaboramos con los gobiernos regionales siempre en este tipo de actividades, lo hemos hecho en el pasado", ha señalado, para poner como ejemplo la invasión rusa de Ucrania. "Siempre participamos y siempre estaremos para apoyar el sector productivo", ha concluido el presidente de Iberaval.