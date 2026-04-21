Huawei lanza los auriculares Freeclip 2 con un acabado en 'Berry Purple'

Huawei ha actualizado sus últimos auriculares de diseño abierto y tipo clip, los Freeclip 2, que ahora están disponibles con un acabado en tonos púrpas bajo el nombre de 'Berry Purple'.

La compañía china lanzó los auriculares Freeclip 2 el pasado mes de enero, caracterizados por mantener la arquitectura C-bridge mejorada con un diseño más ligero y cómodo, además de incorporar funciones inteligentes y cancelación de ruido avanzada y ofrecer una autonomía de 38 horas.

Con este nuevo modelo, Huawei extiende la gama de colores incorporando el 'Berry Purple', un tono unisex para llegar a un público más general. "Berry Purple incorpora a la gama un tono violeta frío con matices cálidos inspirados en la profundidad de los frutos del bosque, una propuesta cromática concebida para integrarse con naturalidad tanto en entornos profesionales como en el día a día", ha subrayado Huawei en un comunicado de prensa.

Además, ha presentado una serie de accesorios para las orejas en el marco su colaboración con LAG WORLD, con los que combina tecnología de vanguardia con la moda, "aportando un toque de estilo renovado a la comunidad tecnológica", como ha indicado la empresa.

Los Freeclip 2 en 'Berry Purple' ya se encuentran disponibles por 199 euros, el mismo precio que el resto de colores. Sin embargo, solo se puede adquirir en la tienda oficial de Huawei, donde tienen una oferta exclusiva con un descuento de 30 euros, a los que se suman los accesorios de LAG de regalo.

Por otra parte, Huawei ha aprovechado el anuncio de este nuevo color para repasar los resultados de los auriculares Freeclip 2, que ya han vendido 2 millones de unidades desde su lanzamiento, agotándose las existencias a nivel global. En el caso de España, las ventas de los Freeclip 2 se han incrementado un 681 por ciento respecto a la generación anterior.