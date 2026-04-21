Hamás condena la reapertura del asentamiento colono de Sa-Nur en Cisjordania ocupada

Jerusalén, 21 abr (EFE).- El movimiento islamista Hamás condenó durante la noche de este lunes la reapertura del asentamiento judío de Sa-Nur, en el norte de Cisjordania ocupada, más de dos décadas después de su evacuación, y advirtió de que la medida apunta contra la presencia palestina en el territorio.

En un comunicado, el dirigente de Hamás Mahmud Mardawi aseguró que la decisión, respaldada por el Gobierno israelí, forma parte de un proceso de "judaización" y de un plan para afianzar el control sobre Cisjordania. Asimismo, llamó a una "movilización general" para hacer frente a la expansión de los asentamientos.

"El restablecimiento del asentamiento y la participación de líderes de colonos y autoridades del Gobierno de ocupación confirman que estamos ante una fase sin precedentes de expansión", afirmó Mardawi, quien también alertó de las "repercusiones" de reactivar enclaves previamente desmantelados.

El asentamiento de Sa-Nur fue restablecido el domingo en una ceremonia a la que asistieron ministros, miembros de la Knéset (Parlamento israelí) y activistas del movimiento colono, junto a decenas de familias que se instalaron en la zona.

Durante la celebración, el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich (que reside en un asentamiento ilegal), anunció la intención de impulsar la apertura de "otros once asentamientos" en el norte de Cisjordania y celebró el regreso a Sa-Nur, en línea con una política radical de expansión que ha generado fuertes críticas internacionales.

La colonia había sido evacuada en 2005 como parte del plan de retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza y de varios asentamientos en el norte de Cisjordania.

El pasado mayo, las autoridades israelíes autorizaron el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-Nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces.

Esta decisión se tomó como represalia después de que tres Estados europeos -España, Noruega e Irlanda- anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 residen en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.

Durante el pasado jueves, unos 700 israelíes se congregaron en la Plaza de Habima de Tel Aviv para protestar contra la violencia de los colonos en Cisjordania, que desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero han asesinado a nueve palestinos. EFE