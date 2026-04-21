Agencias

León XIV llama a recoger el legado de Francisco en el primer aniversario de su muerte

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Roma, 21 abr (EFE).- León XIV llamó este martes a recoger el legado de su antecesor Francisco, en un mensaje con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa argentino cuyas "palabras y gestos permanecen", según el actual pontífice.

"En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", indicó Robert Prevost en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

El pontífice insta a recoger el legado de Francisco "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".

Este martes se cumple un año de la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, que será recordado en Roma con diversos actos, entre ellos, una misa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde él mismo pidió ser enterrado.

En esa liturgia, se leerá un mensaje de su sucesor, León XIV, que se encuentra en la recta final de su viaje a África, donde hoy llegará a Guinea Ecuatorial. EFE

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