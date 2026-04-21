La Iglesia cree que la visita del papa a España dará un empujón a las vocaciones juveniles

Madrid, 21 abr (EFE).- El director del Servicio de Pastoral de la Vocación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Benito Gallego, consideró este martes que la visita del papa León XIV a España el próximo mes de junio será un "espaldarazo" para aumentar las vocaciones de los jóvenes.

En un encuentro informativo celebrado en el marco de la 129º Asamblea Plenaria de la CEE para presentar la Jornada Mundial de oración por las vocaciones y la Jornada de vocaciones nativas, que se celebran este domingo, 26 de abril, Gallego confió en que la visita del pontífice "ayude a reforzar" todo el trabajo que se realiza desde las diócesis en el ámbito de las vocaciones.

"Cuando en otras citas del papa ha habido dentro de su agenda un encuentro especial de él con los jóvenes, se ha constatado que de las muchas personas que lo viven como un interrogante, algunas dan el paso. Algunos se animan porque no deja de ser un tsunami espiritual, festivo, alegre, además de que para nosotros va a ser un acontecimiento histórico", subrayó Gallego.

Por ello, se mostró "con esperanza" en que el viaje apostólico de León XIV, en el que visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canarias y Tenerife, ayude a que "toda la pastoral sencilla del día a día que se hace en las diócesis" sea "un espaldarazo".

Este año el lema de estas jornadas vinculadas a las vocaciones es "Todos oramos por todos", que, según explicó Gallego, "prolonga la estela" del Congreso de Vocaciones que la Iglesia celebró en febrero del año pasado.

El objetivo es "animar a la vocación" y para ello desde el servicio de pastoral buscan generar una cultura vocacional que favorezca el reto de plantear la vida como vocación, promover todos los caminos vocacionales e invitar a toda la comunidad cristiana a orar y acompañar "las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo".

Por su parte, el director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), José María Calderón, opinó que "de los frutos más importantes y bonitos" que puede dar el trabajo misionero es el de fomentar y hacer crecer las vocaciones nativas "con chicos y chicas que decidan consagrar su vida a Cristo" en aquellos lugares.

Calderón destacó que el número de sacerdotes nativos casi se ha triplicado en 40 años y ha pasado de 21.779 en 1998 a 62.829 en la actualidad. EFE