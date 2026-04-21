Australia recibirá fertilizantes de Indonesia para proteger su producción agrícola

Bangkok, 21 abr (EFE).- Australia recibirá 250.000 toneladas de fertilizante de Indonesia para proteger su producción agrícola, en medio de la tensión económica que atraviesa la región de Asia-Pacífico debido a la guerra en Irán y su impacto en las cadenas de suministro.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseguró este martes en X que ambos países trabajan juntos "para apoyar el flujo de bienes esenciales", de modo que las cadenas de suministro "sean más resilientes para el futuro".

Sobre el acuerdo de fertilizantes, Camberra explicó en un comunicado que se trata de urea de grado agrícola que cubrirá cerca del 20 % restante necesario para cubrir la demanda actual de los agricultores australianos.

El gobierno australiano está implementando medidas para combatir la inflación que afecta a toda la región, altamente dependiente del crudo y gas del Golfo Pérsico, cuyo tránsito se ha visto afectado por el cierre del estrecho de Ormuz en medio del conflicto.

Albanese visitó la semana pasada Malasia, donde consiguió que la estatal de petróleo y gas Petronas priorice a Australia como receptor de sus excedentes de combustible, al tiempo que las partes se comprometieron a mantener los flujos comerciales abiertos.

Australia también firmó el miércoles pasado un pacto similar con Brunéi, rico en hidrocarburos, junto al sultán Hassanal Bolkiah, en el que las dos partes también se comprometieron a mantener abiertas y resilientes las cadenas de suministro energético y alimentario.

Dicho acuerdo incluyó medidas para garantizar el flujo de productos clave como diésel, crudo, fertilizantes y alimentos, así como consultas ante posibles interrupciones comerciales. EFE