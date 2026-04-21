España reclama a sus socios de la UE firmeza contra Israel: La credibilidad de la Unión está en juego

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este martes a sus socios europeos firmeza frente a Israel y avisado de que el bloque europeo se "juega su credibilidad" si no se opone con "la misma voz y los mismos principios y objetivos" a la violencia en Oriente Próximo que como lo hace frente a otras crisis como la invasión rusa de Ucrania.

"La Unión Europea debe decir muy claramente a Israel que es necesario un cambio, que ese no es el camino correcto y que si Israel sigue por la vía de una guerra permanente, perpetua, no podremos tener la misma relación", ha asegurado el jefe de la diplomacia española, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.

España, junto a Irlanda y Eslovenia, han llevado a la reunión el debate sobre la revisión de las relaciones con Israel por la violación de los Derechos Humanos en Gaza, pero también en Líbano y Cisjordania, con el foco puesto en la ruptura de la Unión del Acuerdo de Asociación.

Albares ha defendido que desde que los 27 examinaron esta posibilidad --hace ya seis meses, también a petición de España y otros países--, la situación en Oriente Próximo ha empeorado hasta el punto de que es "insoportable" lo que está sucediendo en Líbano o en Cisjordania.

El Gobierno defiende la ruptura del acuerdo, pero Albares ha dicho que están dispuestos a contemplar otras medidas que otros Estados miembro pongan sobre la mesa, al tiempo que ha subrayado que para dar el paso de la suspensión parcial del acuerdo, es decir, afectar únicamente al pilar comercial, "basta con la mayoría cualificada" de los socios.