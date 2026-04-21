El Govern tiene "plena confianza" en el jefe de gabinete de Illa, investigado en una causa judicial

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene su "plena confianza" en su jefe de gabinete, Eduard Rivas, que está siendo investigado judicialmente por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparraguera (Barcelona).

"Es el primero interesado en que se aclare esta investigación lo más pronto posible", trasladan este martes fuentes del Govern, que confirman la investigación avanzada por 'El Periódico de Catalunya'.

Según este medio, a Rivas, que fue alcalde de esta localidad entre 2015 y hasta 2024, cuando se convirtió en jefe de gabinete de Illa, se le incautó el teléfono móvil en enero por parte de los Mossos d'Esquadra, a instancias de un juzgado de Martorell (Barcelona).

Las presuntas irregularidades están vinculadas a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), dedicada al trabajo para personas con discapacidad intelectual y en riesgo de inclusión, y dinero procedente de contratos públicos del ayuntamiento habría sufragado gastos privados de miembros de esta organización.

En el Govern sostienen que Rivas ha mostrado su "total disposición a colaborar en lo que sea necesario".