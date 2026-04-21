El español Pedro Martínez, elegido mejor entrenador de la temporada en la Euroliga

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha ganado el trofeo Alexander Gomelski, que reconoce al mejor entrenador de la temporada en la Euroliga de la temporada 2025-2026 con los votos de los entrenadores de la competición.

El entrenador catalán, según anunció este martes la Euroliga, ha quedado por delante de Tomas Masiulis, del Zalgiris Kaunas, Georgios Bartzokas, del Olympiacos, y del ganador del trofeo la pasada campaña Sarunas Jasikevicius, del Fenerbahce.

Martínez es el primer entrenador de Valencia Basket que se lleva este reconocimiento en la máxima competición continental y en el cuarto técnico español que lo logra después de Xavi Pascual (2009-2010), Pablo Laso (2014-2015 y 2017-2018) y Chus Mateo (2023-2024). En total, catorce entrenadores han sido distinguidos con este galardón desde su creación en la campaña 2004-2005.

El Valencia Basket ha alcanzado una segunda posición al final de la Liga Regular con un balance general de 25 triunfos y 13 derrotas y un porcentaje de victorias total del 65,8 %, con un 84,2% de victorias en partidos en casa y un 47,4 % fuera.

Martínez vive su segunda campaña en su segunda etapa en el Valencia Basket, al que en la primera condujo a la conquista de la Liga Endesa en 2017 y en esta a la de la Supercopa de 2026. EFE