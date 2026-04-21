Crónica del Barça - Estrella Roja: 80-72

El Barça ha ganado este martes al Estrella Roja de Belgrado en el Palau Blaugrana (80-72) en el 'Play-in' de la Euroliga, en un triunfo asentado en una gran primera parte que permite al Barça sumar una vida extra que deberá jugar el viernes ante el AS Monaco en el Principado monegasco, con el subidón de un gran partido ofensivo y físico ante unos serbios que fueron de menos a más.

No falló el Barça ante su público en esta primera final del 'Play-in' de la Euroliga y se ha ganado el derecho a disputar otra, la última, en la pista de un Mónaco que cayó ante el Panathinaikos (87-79) en su duelo del Telekom Center Athens. Los griegos serán séptimos en los 'Play-offs' y el Mónaco y el Barça lucharán, también a un partido único, por ser el octavo.

La gran primera parte del Barça, que se marchó al descanso 47-33 arriba, fue un gran colchón para, junto a un buen arranque de tercer parcial, poder afrontar bien el tramo final de un choque en el que Estrella Roja demostró ser el equipo rocoso y físico que no se desengancha. Y eso que parecía, por la actitud física y corporal de sus jugadores, que se iban a rendir antes de tiempo. Y no fue así.

El Barça, no obstante, no se fio en ningún momento y supo hacer los deberes. Con muy buena nota ofensiva en la primera parte y, en la segunda, centrando esfuerzos atrás una vez que el acierto iba desapareciendo. Aún así, la dupla formada por Will Clyburn y Kevin Punter, con 22 puntos para cada uno y siendo el primero el mejor de la primera parte y 'KP' el mejor de la segunda.

El dominio blaugrana se explicó, en gran parte, por su superioridad colectiva antes del descanso, con mejores porcentajes en el tiro de dos y de tres puntos y una valoración global muy superior (60 a 20), además de un ritmo alto que desarboló a los serbios.

Clyburn, con 20 puntos en la primera mitad y 6 triples en el primer cuarto, marcó el camino y sus 18 puntos en 10 minutos son un nuevo récord blaugrana --superando los 15 de Juan Carlos Navarro y Deshaun Thomas--, todo ello bien secundado por Punter, Tomas Satoransky y un sólido Willy Hernangómez cerca del aro. En el cuadro visitante, solo Codi Miller-McIntyre (19 puntos al final del partido) sostuvo el pulso anotador en ese tramo.

Tras el paso por vestuarios, el Barça pareció romper definitivamente el partido con un inicio fulgurante que llevó la ventaja hasta los 22 puntos (60-38), con un parcial de salida que elevó aún más la confianza local. Sin embargo, la reacción de Estrella Roja no se hizo esperar y, aprovechando un bajón ofensivo blaugrana y su insistencia desde el perímetro, recortó diferencias hasta los 12 puntos al final del tercer cuarto, manteniéndose con vida.

En el último periodo, el conjunto serbio llegó a acercarse a nueve puntos mediado el cuarto e incluso a poner cierta presión en el tramo final, empujado por el acierto de Jared Butler y el trabajo interior de Ebuka Izundu. Pero el Barça supo gestionar la ventaja con oficio, encontrando puntos clave de Jan Vesely y un mate definitivo de Tornike Shengelia tras asistencia de Kevin Punter que apagó cualquier intento de remontada visitante.

Así, el conjunto blaugrana selló un triunfo trabajado pero merecido, cimentado en su brillante primera mitad y sostenido después desde la defensa y el control del ritmo, para seguir con vida en la Euroliga y citarse el viernes con el AS Monaco en una nueva final a todo o nada. Esta vez, sin el Palau de fondo y ante un equipo monegasco que ha puesto en serios problemas a los de Pascual en la Fase Regular.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 80 - ESTRELLA ROJA, 72 (47-33, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (11), Punter (22), Clyburn (22), Shengelia (8) y Vesely (8) --quinteto inicial--; Marcos (-), Norris (-), Brizuela (-), Hernangómez (7), Fall (-) y Parra (2).

ESTRELLA ROJA: Miller-Mcintyre (19), Nwora (11), Kalinic (-), Moneke (5) y Bolomboy (-) --quinteto inicial--; Butler (16), Carter (3), Rivero (2), Izundu (7) y Ojeleye (9).

--PARCIALES: 29-21, 18-12, 16-18 y 17-21.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Difallah y Vilius. Eliminaron a Vesely en el Barça y a Kalinic en el Estrella Roja.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.252 espectadores.