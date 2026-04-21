Casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en el mundo en 2025, confirma la OIM

Ginebra, 21 abr (EFE).- Casi 8.000 migrantes murieron en 2025 en rutas irregulares en todo el mundo, más del 40 % de ellos intentando llegar a Europa, según confirmó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su evaluación final sobre el uso de estas rutas el año pasado.

De las rutas utilizadas hacia Europa, la más mortífera fue la del Mediterráneo central, donde 1.330 migrantes fallecieron, mientras que en el Mediterráneo oriental perecieron 374 y en el Mediterráneo occidental fueron 484 las víctimas mortales.

En la ruta atlántica del Africa occidental, vía las Islas Canarias, la OIM ha podido establecer la muerte de 1.172 migrantes. EFE