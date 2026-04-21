Al menos tres muertos en una explosión durante un entrenamiento militar en el sur de Japón

Tokio, 21 abr (EFE).- Al menos tres militares murieron y un cuarto resultó herido en una explosión que tuvo lugar este martes durante un entrenamiento en una base de la Fuerza Terrestre de Autodefensa (Ejército) de Japón, ubicada en la prefectura de Oita, en el sur del país.

El suceso tuvo lugar a las 8.39 hora local (23.39 GMT) en el campo de entrenamiento de Hishidai, cuando un proyectil falló dentro del cañón de un tanque que realizaba ejercicios de tiro, según informó la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en un mensaje en su perfil de la red social X.

La jefa del Gobierno nipón adelantó que los detalles de los hechos y la causa del incidente se encuentran actualmente bajo investigación y se comprometió a reforzar la gestión de la seguridad. Asimismo, lamentó "profundamente este suceso" y ofreció sus condolencias a los allegados de las víctimas mortales.

Según recoge la agencia de noticias Kyodo, los fallecidos tenían entre 30 y 40 años. Además, indicó que la persona herida, de unos 20 años, sufrió quemaduras en la cara y está consciente. EFE