Varias ONG piden a la UE medidas contra Israel, incluida la suspensión del Acuerdo de Asociación

Un grupo de organizaciones no gubernamentales ha hecho este lunes un llamamiento a la Unión Europea (UE) para que tome medidas contra Israel, incluida la suspensión del Acuerdo de Asociación, por sus violaciones del Derecho Internacional en Palestina, Líbano, Irán y otras zonas de Oriente Próximo.

En una rueda de prensa en la víspera de una reunión a nivel de ministros de Exteriores a la que España llevará su propuesta de romper el citado acuerdo con Israel, diversas ONG han reclamado una postura más dura ante las acciones militares israelíes en la región.

Claudio Francavilla, director asociado de Human Rights Watch (HRW) para la UE, ha recalcado que Israel "está violando el artículo 2 del Acuerdo de Asociación", que recoge que las relaciones entre las partes "deben estar basadas en el respeto a los Derechos Humanos y los principios democráticos", al tiempo que ha afirmado que la ausencia de medidas "no es una crisis de conocimiento, sino una de voluntad política".

"Ser un pagador y no un actor no es la única opción disponible para la UE, es la única que eligen. Es una profecía autocumplida", ha sostenido Francavilla, quien ha explicado que el bloque "tiene herramientas para acometer una presión real sobre Israel", incluida la suspensión del acuerdo, la suspensión de la transferencia de armas, la prohibición del comercio con asentamientos y las sanciones.

Así, ha lamentado que la UE "decida no usarlas, incluso cuando hay una firme base legal, moral y política, quizá incluso una obligación para actuar". "Dicen que es por las normas, por la unanimidad", ha explicado, antes de ahondar en que "cuando se trata de Ucrania, y Hungría veta la ayuda o las sanciones, no aceptan un no por respuesta", ha resaltado.

"Lo que escuchamos son tópicos sobre una solución de dos Estados, mientras la UE continúa comerciando con Israel en asentamientos ilegales, que la propia UE considera un obstáculo para dicha solución", ha esgrimido.

En esta línea, Tom Gibson, subdirector de Apoyo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ha pedido a la UE que recurra a sus herramientas para hacer frente a las acciones de Israel. "Usen su influencia, incluida la suspensión parcial o total del Acuerdo de Asociación", ha subrayado.

Gibson ha lamentado que "ha sido un desafío muy grande" trasladar este tipo de mensajes al bloque y ha señalado a "una falta total de valentía política". "Los políticos no han asomado la cabeza. Esperamos que mañana sea el momento en el que esto empiece a pasar. La UE tiene que defender su propia credibilidad y está socavando sus propios valores al no adoptar acciones decisivas", ha puntualizado.

"Israel está participando en el esfuerzo más mortífero y deliberado para asesinar y silenciar a periodistas que hayamos documentado en el CPJ", ha manifestado, con "un número sin precedentes de periodistas asesinados" desde octubre de 2023, fecha del inicio de la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre.

NO HAY UN ALTO EL FUEGO EN GAZA

Hamdi Shaqura, miembro del Comité Ejecutivo de EuroMed Rights, se ha preguntado "qué más necesita saber Europa sobre la situación en la región para adoptar un nivel mínimo de acciones contra Israel", incluida la suspensión del Acuerdo de Asociación y las medidas relacionadas con el fallo de la CIJ contra la ocupación de los Territorios Palestinos Ocupados.

Shaqura ha manifestado que el citado fallo pedía a los países que "actuaran inmediatamente para no ser parte de una situación en la que se mantiene este régimen ilegal", antes de reseñar que la situación es ahora "más dura que nunca antes".

"En Gaza, seis meses después del llamado alto el fuego, no hay un alto el fuego, en el sentido práctico. Según toda la documentación de organizaciones palestinas e internacionales, es un genocidio en marcha, pero, entre comillas, con menos ruido", ha argüido, con más de 700 muertos en ataques desde la entrada en vigor del acuerdo, "la mayoría de ellos, niños y mujeres".

Así, ha resaltado que "nada ha cambiado" en la vida de los gazatíes tras el acuerdo de alto el fuego debido a "esta campaña genocida", a lo que se suman los asentamientos e incautaciones de tierras en Cisjordania, escenario de un aumento de los ataques de los colonos. "Es momento de que Europa actúe", ha puntualizado, antes de incidir en que "si no actúa, es cómplice".

"PATRONES DE IMPUNIDAD"

Por su lado, Sarah Nasrallah, del Centro Libanés para los Derechos Humanos, ha criticado igualmente "los patrones de impunidad" y ha subrayado que, en estos momentos la frontera entre ambos países "no está definida por la soberanía, sino por los montones de escombros", ante la campaña de demoliciones de las tropas israelíes, en el marco de una nueva invasión de Líbano.

"Imaginen escuchar el uso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un eslogan y recitado como un mantra mientras sus cimientos son demolidos metódicamente en tiempo real. Lo que vemos hoy en Líbano no es solo una catástrofe humanitaria. Es la eliminación física de la geografía del país y el desmantelamiento sistemático del orden legal internacional", ha dicho.

Por ello, ha reseñado que es necesario preguntarse si "el modelo de Gaza se ha convertido en el nuevo modelo en la región" y si "se presencia el fin de la fuerza moral requerida para detener esta destrucción". "Líbano no está solo plegándose, se está rompiendo", ha alertado, con cerca de 1,2 millones de desplazados y más de 2.200 muertos por la última ofensiva.

"Los propios valores de la UE dictan que el estatus protegido de los civiles no es negociable", ha reiterado, por lo que ha pedido al bloque "ir más allá de los comunicados de preocupación y el apoyo humanitario", que "no son un sustituto de la justicia".

"Pedimos tres acciones decisivas: un embargo de armas a Israel, al condena clara de estas violaciones y la detención de la transferencia de armas para garantizar que estas atrocidades no tienen lugar", ha sostenido, al tiempo que "no hay una solución militar" y que es necesario "un acuerdo fundamentado en la soberanía y el respeto profundo a los derechos de la población".

Por último, Tamam Abusalama, que encabeza la Iniciativa de Ciudadanos Europeos 'Justicia para Palestina', ha manifestado que "hay una petición clara de los ciudadanos europeos contra la complicidad de la UE" con el objetivo de adoptar "acciones concretas", incluido la citada suspensión del Acuerdo de Asociación.

"Los pueblos de Europa han visto suficiente inacción y silencio por parte de la UE ante los crímenes israelíes en Palestina", ha remarcado, al tiempo que ha lamentado que el bloque no haya mostrado "voluntad de hacer que Israel rinda cuentas", en un "doble rasero" respecto a las acciones adoptadas ante la invasión rusa de Ucrania.

"La UE ha priorizado la paz sobre la justicia. Ha aplaudido un llamado alto el fuego en el que han muerto más de 700 personas solo en Gaza, ha permitido la anexión (en Cisjordania) y el bloqueo de la ayuda humanitaria (a la Franja)", ha criticado, antes de resaltar que el bloque entrega ayuda humanitaria mientras "mantiene la cooperación con Israel, intentando enmascarar, más que finalizar, su complicidad".

Abusalama ha lamentado que "la UE ha fracasado a la hora de actuar" ante un "genocidio retransmitido en directo" y ha argumentado que "no es un cuestión de procedimientos, sino de voluntad política. "La política de la UE hacia Palestina muestra un patrón claro, que es el de no finalizar la ocupación, sino gestionarla", ha dicho, por lo que ha manifestado que los países del bloque "tienen que hacer frente a una elección simple" ante la votación de mañana sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación: "Actuar o seguir en silencio".