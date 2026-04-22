AT&T gana 3.263 millones de euros en el primer trimestre, un 12% menos

La operadora estadounidense de telecomunicaciones AT&T obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.829 millones de dólares (unos 3.263 millones de euros) en los primeros tres meses del año, lo que supone reducir en un 12% el resultado registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos ascendieron a los 31.506 millones de dólares (unos 26.855 millones de euros), un 2,9% más, mientras que los costes operativos de la compañía marcaron una cifra muy similar a la del mismo trimestre del año anterior, apenas un 0,1% menos, hasta los 24.848 millones de dólares (unos 21.180 millones de euros).

Por segmentos de negocio, su división de servicios ingresó hasta 22.863 millones de dólares (unos 19.481 millones de euros), incrementándose en un 3,6%, y su negocio de equipos registró 5.608 millones de dólares (unos 4.778 millones de euros), un 9,3% más.

Dentro de la división de servicios, destacó el desempeño de los provisión de servicios inalámbricos con una facturación de 16.941 millones de dólares (unos 14.435 millones de euros), un 1,7%, y también cabe resaltar el incremento de un 27,3% más en sus servicios de internet avanzado en casas, hasta los 2.800 millones de dólares (unos 2.386 millones de euros).

La teleco ha desembolsado un total de 2.300 millones de dólares (unos 1.960 millones de euros) en recomprar acciones, en virtud a la autorización aprobada en 2024, lo que se sitúa en el objetivo de la compañía de alcanzar un total 45.000 millones de dólares (unos 38.332 millones de euros) para 2028.

Los beneficios por acción en estos tres primeros meses cayeron un 11,5%, otorgando un resultado por título de 0,54 dólares (0,46 euros), frente a los 0,61 dólares (0,52 euros) reportados hace doce meses.

Para este ejercicio, AT&T prevé incrementar sus ingresos en la división de servicio en un "dígito bajo" y alcanzar unos beneficios por acción ajustados entre 2,25 y 2,35 dólares (entre 1,92 y 2 euros).

"Hemos registrado nuestro mejor primer trimestre en cuanto a la incorporación neta de clientes de Internet de Conectividad Avanzada, lo que demuestra la sólida base de activos que hemos construido", ha indicado el presidente y consejero delegado de AT&T, John Stankey.

"Estamos en una posición privilegiada para ofrecer a los clientes lo que desean: fibra óptica y 5G, todo desde un único proveedor en la red convergente avanzada más grande del país, respaldada por la Garantía AT&T. Las medidas que hemos tomado este trimestre demuestran cómo estamos mejorando la propuesta de valor para el cliente, escalando más rápido y acelerando el crecimiento", ha añadido.