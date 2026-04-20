Uruguay refuerza el turismo social con subsidios para personas de bajos ingresos

Montevideo, 20 abr (EFE).- El Gobierno de Uruguay anunció este lunes la asignación de subsidios de hasta 10.000 pesos uruguayos (unos 250 dólares) a personas de bajos ingresos para fortalecer su sistema de turismo social.

Para gestionar estos viajes y experiencias se lanzará una plataforma digital, según anunció enuna conferencia de prensa el ministro de Turismo, Pablo Menoni, tras un Consejo de Ministros en el que informó al resto del gabinete sobre la puesta en marcha de esta iniciativa.

Según explicó el secretario de Estado, esta política beneficiará a "personas que no han sido ni siquiera tenidas en cuenta como sujetos de derecho al turismo", el cual es considerado "como un derecho humano" para el Gobierno de Yamandú Orsi.

Menoni detalló que estas políticas de turismo social podrán ser sostenibles en el tiempo gracias al compromiso del sector privado y añadió que también cuentan con un "reflejo presupuestal", dado en la última Ley del Presupuesto, con 20 millones de pesos para este año.

Los primeros beneficiarios serán 150 usuarios a quienes en mayo se les asignará el 100 % del subsidio.

Lo que tienen en común los beneficiarios es que todos perciben ingresos menores a 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que en el mes actual equivalen a más de 20.500 pesos uruguayos (aproximadamente 515 dólares).

En un siguiente escalón estarán aquellos que perciben ingresos de entre 3 y 6 BPC (hasta 1.036 dólares), a quienes se les asignará un subsidio del 40 %.

Además, quienes perciban entre 6 y 10 BPC (hasta 1.727 dólares) serán subsidiados con un 20 %.

"Esencialmente lo que nosotros pretendemos es que se pueda disfrutar de una estadía de dos noches más transporte, más gastronomía, más experiencia", lo que se estima en 10.000 pesos por persona, resumió Menoni.

En 2025, el turismo explicó cerca de la mitad del crecimiento del producto interno bruto de Uruguay y representó alrededor del 6,2 % de la actividad económica, generando más de 120.000 puestos de trabajo, según datos recogidos por la Cámara Uruguaya de Turismo.

Solo en la temporada de verano, en el período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Uruguay registró un "crecimiento sostenido en la actividad turística" con divisas que alcanzaron los 928 millones de dólares, según consignó el Ministerio de Turismo. EFE

(foto)