Agencias

Ona Carbonell, madre de tres hijos junto a Pablo Ibáñez, confiesa si tienen planes de ampliar la familia

Guardar
Imagen YGVXXLRGQZGMNNK23ZA3RSWXYI

Volcada en su maternidad desde que se retiró definitivamente de la natación artística en mayo de 2023 tras dos décadas en la élite -en las que ganó dos medallas olímpicas y 23 medallas mundiales-, Ona Carbonell ha cumplido su sueño de formar una familia numerosa junto a su pareja, el exgimnasta Pablo Ibáñez. En agosto de 2020 nacía su primer hijo, Kai; en junio de 2022 el segundo, Teo; y en julio de 2025 el tercero, Luc. Pero... ¿les gustaría volver a ser padres e intentar ir a por la niña después de tres niños que confiesa que son, con mucha diferencia, lo mejor que le ha pasado en la vida?

Una pregunta a la que ha respondido en su reaparición este domingo en el Real Club de Tenis de Barcelona en la final del Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó, a la que ha asistido acompañada por su hijo pequeño, y en la que también pudimos ver a otros rostros conocidos como la modelo Judith Mascó y su marido, Eduardo Vicente, o a la madre de Arantxa Sánchez Vicario, Marisa Vicario, junto a su hija Marisa.

Reconociendo con una sonrisa que se apaña "como puedo, pero muy bien" con tres pequeños en casa, Ona ha confesado que "la verdad estamos súper felices y ya estamos muy bien así", pero que si tuviese un cuarto hijo "nos da igual si niño o niña", dejando entrever que ni Pablo ni ella cierran la puerta a seguir ampliando la familia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Barça y Drelife crean el primer canal oficial de segunda vida de merchandising del club

Barça y Drelife crean el primer canal oficial de segunda vida de merchandising del club

La arquitecta Fuensanta Nieto ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando

La arquitecta Fuensanta Nieto ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando

VÍDEO: Felipe González pide un calendario electoral en Venezuela y el regreso "con garantías" de María Corina Machado

VÍDEO: Felipe González pide un calendario electoral en Venezuela y el regreso "con garantías" de María Corina Machado

El tenista español Rafa Jódar entra en el 'Top 50' antes del Mutua Madrid Open y Sinner abre hueco con Alcaraz

El tenista español Rafa Jódar entra en el 'Top 50' antes del Mutua Madrid Open y Sinner abre hueco con Alcaraz

AFME urge a Bruselas a culminar la unión bancaria y reclama igualdad de condiciones para los bancos europeos

AFME urge a Bruselas a culminar la unión bancaria y reclama igualdad de condiciones para los bancos europeos