Gobierno alemán rebaja cinco décimas sus pronósticos de crecimiento por la guerra en Irán

Berlín, 22 abr (EFE).- Las guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha llevado al Gobierno alemán a corregir a la baja su pronóstico de crecimiento para este año y ahora estima que el PIB aumentará tan sólo un 0,5 por ciento, cinco décimas menos de lo que había estimado en enero pasado.

"La recuperación que se esperaba para este año se ha visto frenada por shocks geopolíticos externos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía y de las materias primas. Eso afecta a los hogares y aumenta los costos para la economía alemana", dijo la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, en la presentación de los pronósticos de primavera del Ejecutivo germano.

Reiche dijo que las medidas tomadas por el Gobierno para paliar la crisis ayudan a corto plazo, pero no sirven para resolver problemas estructurales de la economía alemana.

"Para una economía que vuelva a crecer y que sea competitiva necesitamos reformas estructurales profundas. Tenemos que hacer frente a la carga fiscal que es demasiado alta en la comparación internacional, reducir los precios de la energía y reducir burocracia", sostuvo.

Para 2027 el Gobierno prevé un crecimiento del PIB del 0,9 por ciento -en enero había pronosticado un 1,3 por ciento- siempre y cuando se supere la situación en Oriente Medio que actualmente afecta tanto a los precios de la energía como al suministro de combustible y materias primas.

La inflación en Alemania, según las proyecciones, será del 2,7 por ciento este año y del 2,8 por ciento en 2027.

Además de la guerra en Irán hay otros factores que afectan a la economía alemana entre los que se cuentan las medidas proteccionistas en diversas partes del mundo que lastran las exportaciones.

Mientras que las ventas en el exterior muestran debilidad, el impulso viene ante todo de la demanda interna, los estímulos fiscales y las inversiones estatales en infraestructura y defensa.

La evolución posterior de la economía depende en buena medida de desarrollo del conflicto en Oriente Medio y esta marcada por la incertidumbre.

En 2025 la economía alemana, tras dos años de recesión, tuvo un ligero crecimiento del 0,2 por ciento. EFE

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