Israel intercepta un dron lanzado por Hizbulá hacia sus tropas en el sur de Líbano

Jerusalén, 22 abr (EFE).- Un dron del grupo armado libanés Hizbulá fue interceptado este miércoles por la Fuerza Aérea de Israel tras ser lanzado hacia posiciones militares israelíes en el sur de Líbano, sin que llegara a cruzar la frontera ni se registraran víctimas, según informó el propio Ejército.

De acuerdo con un comunicado castrense, el aparato no tripulado fue dirigido hacia efectivos desplegados en territorio libanés, y fue "detectado e interceptado" antes de entrar en espacio aéreo israelí. El Ejército indicó que no se activaron sirenas de alerta en territorio israelí al no producirse incursión, conforme a los protocolos establecidos.

En su nota, el ejército calificó el lanzamiento del dron como una "violación del acuerdo de alto el fuego" vigente en la zona, y señaló que continuará actuando para "neutralizar amenazas" contra sus tropas y la población civil.

Por su parte y desde que entró en vigor la tregua el viernes, hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana libanés contabilizó 220 violaciones del acuerdo por parte de Israel, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

Durante su última ofensiva contra el país vecino, iniciada el 2 de marzo, Israel ha matado a más de 2.000 personas, mientras que 2 civiles y 15 soldados israelíes fallecieron por ataques del grupo chií libanés Hizbulá. EFE