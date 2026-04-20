MasOrange alcanza los 81 puntos en el 'ESG Entity Rating' de Sustainable Fitch

MasOrange ha alcanzado 81 puntos en el 'ESG Entity Rating' de Sustainable Fitch, consolidándose como la 'teleco' con la mejor calificación ESG en Europa tras elevar su puntuación desde 79 (2024) y 78 (2023) en el informe "ESG Entity Rating 2025", según ha informado este lunes en un comunicado.

La agencia destaca a la compañía como referente en sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza en el Continente, con una puntuación máxima de 81/100.

Sustainable Fitch reafirma, además, el 'rating' de MasOrange en '2' (en una escala de 1 a 5, siendo 1 la máxima puntuación), consolidando su posición como referente en ESG en el sector europeo de telecomunicaciones.

Este reconocimiento, que respalda el destacado trabajo realizado por MasOrange en materia ESG y su estrategia para ampliar los beneficios de su actividad en el entorno, se logra, principalmente, mediante el despliegue de las redes "más modernas y avanzadas" de 4G, 5G y fibra óptica, que ayudan a la digitalización y a reducir la brecha digital en zonas rurales y áreas con menor desarrollo.

Además, la compañía ha trabajado para potenciar las habilidades digitales de colectivos y zonas menos conectados, promoviendo la integración digital y social de todas las personas.

Como resultado, MasOrange genera un impacto social estimado en cerca de 19.900 millones de euros anuales (+6% entre 2023 y 2024), consolidándose como socio clave en digitalización e innovación, tanto para empresas como para particulares, con un enfoque en el desarrollo sostenible y la inclusión.

FIRME COMPROMISO CON LAS POLÍTICAS ESG

El informe de Sustainable Fitch destaca la "ambiciosa" hoja de ruta ESG de MasOrange, respaldada por iniciativas concretas como el uso del 100% de electricidad renovable en operaciones y redes, la compartición inteligente de infraestructuras, una cobertura 4G del 99% de la población (96% en zonas rurales) y 5G al 93%.

Respecto al gobierno corporativo y ética empresarial, la separación entre consejero delegado y presidente del consejo evita la concentración de poder y promueve un equilibrio en la toma de decisiones.