La Fiscalía de Alemania imputa a un adolescente por apuñalar a una profesora en 2025

La Fiscalía de Alemania ha imputado este lunes a un adolescente de origen kosovar por apuñalar a una profesora en un ataque que tuvo lugar en 2025 en un instituto de la ciudad de Essen, situada en el oeste del país, cuando él era menor.

Los fiscales, que lo han acusado de herir gravemente a la docente, de 45 años, tras "verse influido por ideología yihadista" que lo llevó a "hacer la yihad por sí mismo contra supuestos infieles" en aquel septiembre de 2025 en que se produjo el ataque.

Las investigaciones apuntan a que, días antes, se hizo con un cuchillo para, posteriormente, dirigirse a un colegio, donde atacó a un conserje al que supuestamente conocía. "Le golpeó y le roció con un espray de pimienta", han aclarado los fiscales en un comunicado. "Como el conserje se defendió, el joven no pudo utilizar el cuchillo en su contra", ha añadido.

Poco después, procedió a atacar a la docente, a la que propinó varias puñaladas, por lo que la mujer sufrió heridas de gravedad antes de que él huyera del lugar de los hechos. Durante su huida, atacó también a un transeúnte antes de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en su contra cerca de la estación central de la ciudad. Las tres víctimas lograron sobrevivir.

Los fiscales, sin embargo, aseguran que el joven habría tratado de encontrar "víctimas" cerca de la Sinagoga Vieja de Essen, pero que, "a su entender, no encontró personas idóneas para el ataque"