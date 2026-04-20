Huawei actualiza su gama alta con el nuevo Pura 90 Pro Max: batería de 6.000mAh y camára con telefoto de 200MP

Huawei ha presentado su nuevos 'smartphones' de la serie Pura 90, que llega con tres modelos de gama alta que hacen gala de un procesador de la serie Kirin 9000 e incorpora una batería de 6.000mAh y una cámara con telefoto de 200 megapíxeles en el modelo más avanzado.

La serie Pura 90, junto al plegable Pura X Max, forma parte de las novedades en dispositivos que Huawei ha presentado este lunes en China, donde se ha incidido en que todos ellos funcionan con procesadores de la serie Kirin 9000 y el sistema operativo HarmonyOS 6.1.

La compañía ha creado tres 'smartphones' para la nueva serie: Pura 90, Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max, que mejoran las prestaciones que ofrecen de manera progresiva, siendo el modelo Pro Max el de categoría más elevada.

Así, Pura 90 Pro Max llega con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas, con resolución FHD+ (2.880 x 1.308 píxeles) y tasa de refresco adaptativa 1-120Hz; y una batería de 6.000mAh, con sistema de carga rápida por cable de hasta 100 vatios y carga inalámbrica de 80 vatios.

Este equipo cuenta con un sistema de cámara trasera de cuatro sensores, compuesta por una lente principal de 50 megapíxeles con HDR, una gran angular de 40 megapíxeles, un telefoto de 200 megapíxeles y una cámara de color original de segunda generación. En la parte pronto aloja de 13 megapíxeles.

Funciona con el procesador Kirin 9030S, cuenta con 12GB o 16GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 256GB, 512 GB o 1TB. Está disponible en colores blanco y negro, y en tres variantes con tonos degradados: Océano naranja, púrpura atardecer y lago esmeralda.

El modelo Pura 90 Pro, por su parte, rebaja ligeramente el tamaño de su pantalla OLED hasta las 6,6 pulgadas y ofrece una resolución Full HD+ de 2.760 x 1.256 píxeles. Comparte con el modelo Pro Max el mismo procesador (Kirin 9030S), las opciones de memoria RAM y de almacenamiento y la capacidad de la batería, aunque limita la carga por cable a 66 vatios.

El Pura 90 Pro incorpora una cámara trasera liderada por una lente de 50 megapíxeles con enfoque ultrarrápido, un gran angular de 12,5 megapíxeles, un teleobjetivo macro de 50 megapíxeles y una cámara de color original de segunda generación.

Este modelo está disponible en cuatro colores: blanco, negro y las variantes con tonos degradados Guayaba rosa y Refresco de naranja. El tercer integrante de la familia, Pura 90, puede encontrarse en los colores blanco, negro y morado.

Este modelo estándar tiene una pantalla OLED de 6,8 pulgadas, con una tasa de refresco adaptativa 1-120Hz y una resolución FHD+ (2.856 x 1.320 píxeles). Funciona con el procesador Kirin 9010S y ofrece 12GB o 16GB de RAM y una capacidad interna de 256GB o 512GB, además de una batería de 6.500mAh.

La cámara trasera de este modelo consta de una lente principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12,5 megarenses, un telefoto periscópico de 50 megapíxeles con enfoque ultrarrápido y Cámara de color original. En la parte frontal se encuentra una cámara de 50 megapíxeles.