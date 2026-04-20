Revolut no planea su esperada salida a bolsa hasta 2028

El cofundador y consejero delegado del neobanco Revolut, Nik Storonsky, ha sostenido que la salida a bolsa de la compañía no se espera hasta el año 2028, retrasando así la fecha de los próximos meses con la que se había especulado.

"Faltan dos años", ha indicado Storonsky a la agencia Bloomberg sobre una posible oferta pública de venta de acciones (OPV) para su salida a Bolsa. "Somos un banco, y para un banco, la confianza es fundamental. Las empresas que cotizan en bolsa generan más confianza que las que no cotizan", ha añadido.

En este sentido, el CEO de Revolut ha dejado claras sus intenciones de que la empresa cotice en Bolsa, pero ha alejado las posibilidades de que su salto al parqué pudiera darse en los próximos meses.

El neobanco valora realizar más ventas secundarias de acciones antes de poner sobre la mesa su OPV, algo que suele realizar cada uno o dos años. Estas operaciones generan liquidez para los inversores y permiten a Revolut mantenerse como sociedad no cotizada durante más tiempo y aumentar su valoración.

Estas declaraciones, realizadas en el podcast The David Rubenstein Show que se publicará este miércoles, han tenido lugar durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington (EEUU).

Revolut cerró una operación de venta de acciones en noviembre que fijó la valoración de la fintech en 75.000 millones de dólares (65.135 millones de euros), lo que supuso un sustancial incremento respecto de los 45.000 millones de dólares (39.082 millones de euros) registrados el año anterior.

La expansión internacional de la 'start up' se ha incrementado a la vez que su valoración ha ido creciendo. En marzo lanzó su banco en Reino Unido tras recibir la aprobación reglamentaria con una base existente de 13 millones de clientes.

Por otro lado, Storonsky ha asegurado que la autorización para la licencia bancaria en Estados Unidos, que permitiría al banco acceder directamente a los sistemas de pago de la Reserva Federal y ofrecer préstamos personales y tarjetas de crédito, podría tardar hasta un año; sin embargo, ha alabado que con la Administración Trump este proceso sería más sencillo.

"Obviamente, es mucho más fácil para nosotros con la nueva administración, además de que contamos con numerosas licencias bancarias y ahora también tenemos una en el Reino Unido. Así que, en comparación con hace dos años, el proceso se ha simplificado considerablemente", ha defendido.