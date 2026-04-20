El papa visita una residencia de ancianos en Angola: A los mayores hay que escucharlos

Saurimo, 20 abr (EFE).- El papa León XIV visitó este lunes una residencia de ancianos en la ciudad de Saruino, en el este de Angola, donde afirmó que los mayores no sólo hay que asistirlos sino también escucharlos.

El papa volvió a tomar un avión, en uno de los 18 vuelos previstos en esta gira africana, hacia esta ciudad conocida por sus minas de diamantes, sus tradiciones ancestrales y una enorme pobreza.

En este pequeño oasis, en medio de casas de barro, el pontífice estadounidense, explicó que le conmovió "oír que llaman a este lugar 'lar', una referencia a hogar, a la familia.

"A Jesús le agradaba estar en la casa de sus amigos. (...)Por eso, queridos hermanos, me gusta pensar que Jesús habita también aquí, en esta casa. Sí, Él vive entre ustedes cada vez que intentan amarse y ayudarse mutuamente como hermanos y hermanas", dijo en el jardín de esta residencia ante varias decenas de ancianos.

Explicó que "el cuidado de las personas frágiles es un indicador muy importante de la calidad de la vida social de un país"

"Y no olvidemos que a las personas mayores no sólo hay que asistirlas, ante todo hay que escucharlas, porque custodian la sabiduría de un pueblo. Y les debemos gratitud, porque han afrontado grandes dificultades por el bien de la comunidad", instó.

Tras esta visita, el papa celebrará una misa en una explanada de la ciudad donde se esperan miles de personas. EFE

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