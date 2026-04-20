Detenida en Rusia una ciudadana alemana acusada de planear un atentado con bomba

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha detenido este lunes a una ciudadana de origen alemán acusada de planear un atentado con un artefacto explosivo que portaba en una mochila y que tenía intención de activar cerca "instalaciones de seguridad" en la ciudad de Piatigorsk, en la región suroccidental de Stavropol.

El FSB ha indicado en un comunicado que la mujer estaría siguiendo órdenes de la Inteligencia de Ucrania y ha explicado que el supuesto objetivo del ataque sería una "edificio de las fuerzas de seguridad de Rusia".

La sospechosa, de 57 años, portaba en su mochila un artefacto explosivo de potencia equivalente a 1,5 kilogramos de TNT, con elementos de metralla, tal y como recoge el texto, que afirma que "gracias a los dispositivos de guerra electrónica, la detonación de la bomba fue bloqueada y la mujer, que iba a perecer en el atentado, fue arrestada en las inmediaciones del lugar escogido como blanco del ataque".

Según el FSB, el fallido atentado estaba programado para ser cometido a primera hora de la mañana, a fin de causar el mayor número posible de víctimas entre los agentes de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, la Policía rusa ha procedido a detener a un segundo sospechoso que preveía activar el artefacto por control remoto. "Las acciones del sujeto -- nacido en un país de Asia en 1997-- habían sido coordinadas por agentes de los servicios secretos de Ucrania", ha señalado el FSB, que ha confirmado que ambos han confesado.