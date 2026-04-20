Casi el 75% de los Estados miembros de la UE usa la inteligencia artificial en diagnósticos médicos, según la OMS

El 74 por ciento de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) ya utilizan diagnósticos asistidos por inteligencia artificial (IA), incluidas herramientas que apoyan la obtención de imágenes médicas, la detección de enfermedades y la toma de decisiones clínicas.

Así lo indica un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa que evalúa el desarrollo de la IA en la atención sanitaria en los Estados miembros. El documento, el primero de su tipo, revela un impulso "sólido y constante" en todos los Estados miembros de la UE, donde los 27 países reconocen la mejora de la atención al paciente como un factor clave para el desarrollo de la IA, y la mayoría ya utiliza herramientas de IA en entornos clínicos.

El informe, elaborado en el marco de un acuerdo de financiación plurianual con la Comisión Europea, se basa en un informe regional reciente de la OMS/Europa, publicado a finales de 2025, centrándose específicamente en los 27 Estados miembros de la UE.

Según los datos recopilados entre junio de 2024 y marzo de 2025, el informe señala un panorama en el que los sistemas de salud de toda la región están sentando activamente las bases necesarias para aprovechar estas tecnologías de forma "segura, equitativa y responsable".

En este sentido, casi la mitad de los Estados miembros de la UE ya han creado puestos profesionales específicos para la IA y la ciencia de datos en el sector sanitario, y varios países han indicado que tienen previsto introducir o ampliar programas de formación en IA en un futuro próximo. Los resultados también señalan prioridades claras para la inversión continua a medida que la adopción de la IA se acelera en toda la región.

Si bien el 74 por ciento de los países de la UE informan utilizar IA en el diagnóstico y el 63 por ciento emplean 'chatbots' para fomentar la participación del paciente, la región se centra ahora en garantizar que la formación del personal se mantenga actualizada.

Así, los países integran cada vez más la alfabetización en IA tanto en la formación inicial como en el desarrollo profesional continuo. Según la OMS, este enfoque en las competencias y la preparación refleja un compromiso más amplio de los Estados miembros de la UE para asegurar que la rápida adopción de la IA en entornos clínicos se traduzca en mejores resultados para los pacientes, "con profesionales sanitarios capacitados para interactuar de forma crítica con estas tecnologías, mantener altos estándares de atención y garantizar la rendición de cuentas en la toma de decisiones asistida por IA".

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL

La OMS subraya que, a medida que la IA se integra cada vez más en los entornos clínicos, garantizar que los profesionales sanitarios cuenten con las habilidades y los conocimientos necesarios para trabajar con estas tecnologías de forma segura y eficaz es "fundamental" para mantener altos estándares de atención al paciente. Al mismo tiempo, recuerda que los médicos siguen siendo "legal y éticamente" responsables de las decisiones que toman basándose en tecnologías que "quizás no comprendan del todo", añade la entidad.

En este contexto, cuatro de cada cinco Estados miembros de la UE (81%) ya involucran activamente a las partes interesadas en la configuración de la gobernanza de la IA en el ámbito de la salud, superando la media de la Región Europea de la OMS. Para consolidar este progreso, el informe recomienda una consulta más amplia con los pacientes y el público en general para fortalecer la confianza y garantizar que las herramientas de IA reflejen las necesidades de quienes las utilizan.

El informe destaca que los sistemas desarrollados con una participación pública significativa están mejor posicionados para generar una confianza duradera, promover resultados equitativos y cumplir la promesa de la IA para todos los pacientes de la UE.

No obstante, el trabajo advierte de que los sistemas desarrollados sin una participación pública significativa pueden enfrentar resistencia o rechazo, independientemente de su sofisticación técnica, y "podrían exacerbar las desigualdades sanitarias existentes en lugar de reducirlas".

Por último, la OMS apunta que los hallazgos llegan en un "momento crucial", ya que la UE está a punto de implementar el primer marco jurídico integral del mundo que regula específicamente la IA. Por ello, la OMS/Europa anima a los gobiernos a aprovechar esta base priorizando tres áreas clave: fortalecer la preparación del personal mediante la educación y la capacitación en fundamentos de IA, ética y gobernanza de datos; garantizar una participación inclusiva y transparente involucrando a profesionales de la salud, pacientes y público en el desarrollo de políticas de IA, y establecer centros de excelencia para probar tecnologías, compartir mejores prácticas y desarrollar estándares comunes para una implementación segura y equitativa.

Dado que la IA desempeñará un papel cada vez más importante en la prestación de servicios de salud, el informe subraya la necesidad de alinear la innovación con las salvaguardias, las habilidades y la confianza pública para garantizar que las nuevas tecnologías mejoren la atención al paciente y la salud y el bienestar en general.